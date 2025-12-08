Dahiana Ortiz otorga primera medalla a RD en Centroamericanos de pesas

La dominicana Dahiana Ortiz otorgó al país tres medallas de oro en el inicio del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Halterofilia, que inició este lunes en el pabellón José Joaquín Puello, del Parque del Este.

Ortiz aseguró temprano el oro en arranque de los 48 kilogramos con 86 kilos alzados, su segunda presea fue en envión con 107 y en total con 193, en el único torneo clasificatorio para los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El segundo lugar le correspondió a la venezolana Patricia Mercado Mendoza con 78 kilogramos en arranque, 90 en envión para un total de 168 kilos en la competencia que se desarrollarán hasta el próximo sábado y que se celebra en honor al licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, miembro del Comité Olímpico Internacional y ex presidente del Comité Olímpico Dominicano.

La cubana Ludia Montero Ramos quedó tercera tras registrar una alzada de 73 en arranque, 88 en envión para un total de 161.

Cubano Araujo domina los 60 kilos

El cubano Ottoniel Onate Araujo se llevó las tres medallas de oro de la categoría de los 60 kilogramos masculinos, en la jornada matutina del Campeonato Centroamericano.

Onate Araujo hizo 117 kilos en arranque, 145 en envión para un total de 262.

El colombiano Ferrer Arterta terminó en la segunda posición con un total de 259 Kilos (117 en arranque y 142 en envión) y en tercer puesto concluyó el puertorriqueño Howard Rocha, con 253 kilogramos (11 en arranque y 142 en envión).

El dominicano Luis García terminó con un total de 245 kilogramos para ocupar el séptimo lugar. En arranque logró 110 kilos y concluyó en cuarto lugar, pero en envión sólo alcanzó 135 y fue séptimo de nueve participantes.

Las competencias del evento se realizan en jornadas matutinas comenzando a las 10:00 de la mañana, y en horas vespertinas y nocturnas, desde las 2:00 de la tarde.

Casi 250 deportistas, entre ellos 161 atletas, un récord del evento, viajaron a suelo dominicano para estar presentes en el certamen. El resto de los visitantes lo integran un personal 50 oficiales de equipos, como delegados técnicos, dirigentes de federaciones, entrenadores y preparadores físicos.

El Centroamericano de pesas cuenta con el apoyo del Gobierno de República Dominicana, Ministerio de Deportes, Santo Domingo 2026, Creso, el Consejo Nacional de Fronteras, Centro Caribe Sports, Planeta Azul, Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Comité Olímpico Dominicano (COD), entre otros.