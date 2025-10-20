Voluntarios de Santo Domingo 2026 conocen su misión y valores

El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 presentó a cientos de voluntarios el propósito y la importancia del servicio que brindarán durante la próxima fiesta deportiva regional.

Elizabeth Mena, encargada del programa de voluntarios para Santo Domingo 2026, explicó que el enfoque del encuentro fue transmitir la misión y los valores que guiarán su participación en los Juegos.

Cientos de voluntarios participaron en un taller que sirvió de introducción a los objetivos del programa. Durante la jornada se realizaron exhibiciones deportivas, charlas y un recorrido por las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, actualmente en proceso de remodelación. La mascota de los Juegos "Colí" también estuvo presente, lo que aprovecharon los candidatos para compartir y tomarse fotos.

En el encuentro estuvieron representantes del Comité Organizador, los inmortales del deporte Gabriel Mercedes, Félix Díaz y la exjudoca María García, entre otros.

Mena, quien también dirigió la organización del pasado Mundial de Fútbol Femenino 2024, destacó que los valores que se promueven son solidaridad, compromiso, inclusión, respeto, trabajo en equipo, orgullo nacional, innovación y sostenibilidad integral.

La coordinadora instó a los participantes a asumir con responsabilidad el compromiso adquirido y recordó que los voluntarios serán también representantes del país por la calidad de atención y servicio que ofrecerán a las delegaciones internacionales.

Señaló que la meta es alcanzar los 10 mil inscritos, aunque al final el grupo operativo se reducirá a la mitad.

Los interesados aún pueden registrarse a través de la página oficial https://jcc2026.org/. Los aspirantes deben tener al menos 18 años de edad.

“Lo que estamos haciendo es un orgullo nacional”, expresó Mena durante el animado encuentro celebrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Las áreas disponibles para los voluntarios incluyen protocolo, tecnología, cultura, comunicación y acompañamiento de atletas, sedes de eventos. “Esto ofrece una experiencia transformadora”, concluyó Mena.