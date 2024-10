Jesús Rodríguez deja huellas a pesar de no poder caminar

Que nadie hable de imposibles!

En el deporte paralímpico, Jesús Rodríguez deja huellas sin caminar.

Nació con hemimelia, que es una malformación caracterizada por la ausencia o el acortamiento notable de la parte inferior de una o más extremidades, en este caso en sus piernas, lo que provocó que nunca haya podido caminar.

Pero, a pesar de llegar al mundo con esa malformación, para el nativo de San Cristóbal y hoy destacado levantador de pesas esa condición nunca fue una excusa para hacer lo que le apasionaba.

“Evidentemente es una condición con la que todo se vuelve más difícil, no poder caminar dificulta todo, incluso en el deporte, pero yo tuve que escoger entre quedarme como un fracasado, o esforzarme en lograr mis sueños, y yo hice lo segundo”, dijo a Rodríguez a Listín Diario.

Jesús Rodríguez junto a su madre, su esposa, sus dos hijos y una sobrina.Moisés Mejía

Jugaba baloncesto

Jesús primero comenzó a jugar baloncesto sobre silla de ruedas, pero nunca se sintió cómodo en ese deporte, pero la gran visión de quien hoy es su entrenadora le hizo enamorarse del parapowerlifting.

“El baloncesto realmente no me gustaba, además de que uno recibía muchos golpes en las jugadas, y un día en medio de un partido, quien hoy es mi entrenadora, María Carvajal, me vio y me invitó a practicar parapowerlifting, y eso era algo que sí me gustaba, porque incluso yo siempre había levantado mis pesas y ya estaba desarrollado con eso”, sostuvo Rodríguez.

Fue de esa forma cómo comenzó a desarrollarse en el levantamiento de potencia, con el fin de participar en los anhelados Juegos Paralímpicos, y lo logró.

Rodríguez comenzó a practicar powerlifting en el 2018, y luego de ganar varias medallas en distintas Copas del Mundo de su disciplina, pudo cumplir su sueño.

“El clasificatorio a los Juegos Paralímpicos de París fue muy difícil, porque tuve que viajar a Georgia sin mi entrenadora, y estaba sólo allá, pero Dios me ayudó. Yo tenía que levantar 194 kilos para estar dentro de los mejores ocho y así lograr la clasificación, le oré a Dios, y sentí como él me ayudaba a levantar las pesas”, sostuvo.

Juegos Paralímpicos

Luego de años de esfuerzos, Rodríguez pudo obtener un diploma paralímpico en los recientes juegos de París, que es para él su logro más importante.

“Cada vez que yo veo ese diploma paralímpico colgado en mi humilde casa me pongo a llorar, porque es el resultado de todo el esfuerzo de una vida que a pesar de no ser la que yo hubiese querido, sin piernas, fue la que me tocó, y no deprimo de nada y siempre me mantengo agradeciéndole a Dios por lo que me ha permitido hacer”, dijo Rodríguez.

Jesús selló su primera participación en los Paralímpicos al ser válido su primer levantamiento de 190 kilos

Luego falló sus siguientes dos intentos, ambos de 197 kilos, quedando en la octava posición de la competencia, y adjudicándose así diploma paralímpico.

Sus logros en Powerlifting

Medallas

Ganó oro y plata en la Copa del Mundo Parapanamericana de Veracruz 2023, y en la Copa del Mundo de Egipto 2024, así como tres preseas de plata en el World Cup de Acapulco, celebrado en mayo de este año.

Selección

Obtuvo la medalla de bronce en la Copa del Mundo celebrada en Bogotá, Colombia, en marzo de 2021, marcando su primer podio como seleccionado nacional.

Abanderado París

Jesús Rodríguez y Darlenys de la Cruz fueron los abanderados por República Dominicana para los Juegos Paralímpicos de París 2024.