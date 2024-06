Correa pega dos HRS y los Mellizos derrotan a Oakland

Carlos Correa continuó su racha ofensiva con dos jonrones como parte de una jornada de tres hits, y los Mellizos de Minnesota superaron con facilidad 6-2 a los Atléticos de Oakland en el primer juego de una doble cartelera.

Royce Lewis y Carlos Santana también conectaron jonrones entre sus dos hits, Bailey Ober lanzó hasta la séptima entrada y Minnesota ganó su cuarta victoria consecutiva y la sexta vez en siete juegos.

Daz Cameron conectó un jonrón, pero Oakland perdió ocho seguidos.

Jhoan Durán consiguió el último out para su undécimo salvamento.

Correa tiene 18 de 31 con tres jonrones en sus últimos siete juegos.

"Comencé la temporada sintiéndome muy bien, luego estuve en la lista de lesionados por un tiempo y luego no pude encontrar la sensación", dijo. “Últimamente me he sentido mucho mejor en términos de lo que sentía antes de la lesión. Estoy en un buen lugar ahora mismo. Ahora sólo quiero que dure el mayor tiempo posible”.

Su tercer hit fue un jonrón imponente hasta el tercer piso de la línea del jardín izquierdo. Es el duodécimo juego con múltiples jonrones en la carrera de Correa y el primero desde el 22 de junio de 2022.

El abridor de Oakland, JP Sears (4-6), permitió tres jonrones y nueve hits en cuatro entradas y un tercio. El zurdo permitió sólo ocho jonrones en sus primeras 14 aperturas esta temporada, ninguno en las últimas cinco.

Permitió dos a los primeros tres bateadores de Minnesota.

Después de una caminata hacia Manny Margot, Correa conectó un jonrón hacia la primera fila de asientos en el centro-izquierda. Lewis conectó el siguiente lanzamiento a la segunda fila entre el jardín derecho y el central para una ventaja de 3-0.

“Bastante frustrado con ese comienzo de juego. Esa fue la historia del juego para mí hoy, simplemente no controlé muy bien la zona”, dijo Sears.

Después de cruzar el plato y dirigirse al dugout, Correa se detuvo y habló con Lewis.

"Él simplemente estaba diciendo, 'Sigue con tu enfoque, puedes atrapar a este tipo'", dijo Lewis.

Una distensión en el cuádriceps el día inaugural había dejado a Lewis fuera de juego durante más de dos meses, pero en sus 11 juegos esta temporada tiene 15 de 38 con seis jonrones y un hit en todos menos uno.

“Royce es una persona con la que hemos estado trabajando desde que lo conocí”, dijo Correa. “Es un talento generacional y va por el camino correcto. Acepta muy bien los consejos. Lo aplica mejor que nadie que haya visto. Lo viste ahí mismo en ese jonrón”.

Santana conectó un jonrón de dos carreras en el séptimo.

Oakland tuvo solo un bateador que llegó a la segunda base en las primeras seis entradas. Eran casi las dos, pero Tyler Soderstrom fue eliminado por el jardinero izquierdo Willi Castro tratando de convertir un sencillo de la cuarta entrada en un doble.

Ober (6-4) fue retirado después de permitir el jonrón de Cameron en la séptima entrada, terminando con ocho ponches y seis hits permitidos. Permitió 13 carreras limpias y 19 hits en 14 2/3 entradas en sus tres aperturas anteriores.