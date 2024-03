¿Qué respondió Luis Chanlatte a Gary Bautista?

Un incidente protagonizado por Luis José Chanlatte y una parte de la crónica deportiva mantiene en disgusto e imagen cuestionada al recién reformado Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD).

Durante la confirmación de los cuatro nuevos integrantes del COD, en la asamblea general de ese organismo, el secretario general, llamó “chismoso” a uno de los periodistas que cubrían la actividad ( Julio Castro, de El Caribe).

Eso llevó a que parte del grupo de periodistas abandonara el salón de actos, Juan Ulises García Saleta, y dio paso a una ola de críticas de parte de los cronistas para el ejecutivo.

A raíz de ese suceso, el presidente del COD, Garibaldy Bautista, envió una carta a Chanlatte solicitándole a que se retracte de lo acontecido en la asamblea.

“Él está en su derecho. Un presidente tiene toda la libertad de hacer su llamado para cualquier miembro y hacer su respectiva sugerencia”, respondió Chanlatte, quien es también presidente de la Federación Dominicana de Wushu.

Sobre esa petición, el secretario del COD explicó que él no es enemigo de la prensa deportiva y resaltó que su trayectoria como dirigente se la debe en gran parte a los cronistas.

“Todo depende de la forma en cómo te tomes las cosas. La palabra chismoso no menosprecia la labor de un periodista, y más cuando se le dice a una persona que le tienes confianza”, dijo el directivo.

Reconoció que no era el momento, ya que se estaban contando los votos de uno de los nuevos integrantes.

“Tal vez no era el momento, pero, la función de un periodista es cubrir la noticia. Ellos también estaban en su derecho de irse”, añadió.

No lo aprueban

Algunos de los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo han manifestado su rechazo con relación a esa conducta. Chanlatte decidió mantener en privado los nombres de esos.

Destacó que cada quien es libre de pensamiento, y que respeta sus posiciones.

“A varios compañeros no les gustó mi posición y yo valoro su opinión, pero, no tienen razón de llamarme a la atención, sólo pueden darme un consejo. A mí nadie me traza pauta. Mis reglas las impongo yo y los estatutos del Comité Olímpico”, adujo el titular de Wushu.

¿Arrepentido?

El secretario general lamentó lo sucedido entre la crónica deportiva y su persona.

Destacó que, a pesar de que no fue la intención herir, reconoce que se pudo malinterpretar.

“Si tengo que pedir perdón lo hago. Y si tengo que llamar a parte a esa persona también lo hago, yo soy de la crónica deportiva y siempre me he llevado bien con ustedes”, dijo.

Chanlatte lleva 49 años involucrado en el deporte, desde sus años como atleta, hasta el día de hoy.

Expuso que esta situación atrae intereses en ocasiones.

“Tengo mis enemigos desde el movimiento deportivo hasta fuera de él. Este tema no me sorprende”, añadió.