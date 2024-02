Master of the Ocean inicia a todo vapor

A pesar de las condiciones del clima, la décima novena edición del Master of the Ocean 2024 inició a todo vapor.

Comenzó con un poco de lluvia, pero luego el sol brilló intensamente alrededor de las 11 de la mañana.

Hubo condiciones moderadas con un oleaje de 2 a 4 pies para los atletas en un entorno paradisíaco en el lugar de la competencia.

Se llevó a cabo en Millenium en el Restaurante Yalla en la Playa de Cabarete. La competición Master of the Ocean es una competición de élite extrema de 5 deportes acuáticos: surf, windsurf, kitesurf, remo de pie y foiling. Es un decatlón de deportes acuáticos único en el mundo que consta de categorías por equipos, general y sesión de expresión.

Entre 12 y 18 nudos de viento se mantuvieron bastante constantes durante todo el día del 22 de febrero. La Ceremonia de Apertura fue a las 11.30 am con un acto oficial de izamiento de la Bandera Dominicana.

La primera serie de Expression Session Kite comenzó a la 1 pm, seguida de dos series más de Expression Session Kite en condiciones de viento moderado de hasta 20 nudos. El Frances Maxime L´Huillier demostró estilo y versatilidad quedando en primera posición.

Le siguieron el veterano Action Man, Brian Talma (de Barbados y ganador del Master of the Ocean del año pasado), y Nixon Lorman de Team Edelweiss con una licra verde que mostraba grandes habilidades para surfear olas.

La segunda serie de Expression Session Kite mostró una gran cantidad de talentos dominicanos y locales de Cabarete con Andry Ramírez en primer lugar con una gran variedad de trucos, seguido por Miguel Ángel Rodríguez y la joven y la prometedora rider mujer Victoria Bramtot. Las series tuvieron buenas olas y movimientos sólidos como rail passes y saltos con un pie.

Las condiciones del oleaje no eran lo suficientemente grandes para la realización completa de muchos movimientos y el viento venía del oeste desde Haití, lo que dificulta algunas posturas para algunos surfistas en sus tablas.

Las primeras series del día fueron seguidas por una Serie General de Kite con Brian, el Action Man de Barbados, y Talma en primer lugar y logrando unas buenas olas para la multitud.

El segundo lugar fue Maxime L´Huillier de Francia, quien también hizo una impresionante demostración de talentos y habilidades para los espectadores, seguido por el local de Cabarete Francis González en tercer lugar en su forma habitual. El día continuó con Team Kite Heats y General Kite Heats hasta pasadas las 5 pm con la multitud disfrutando del cálido sol acompañado de ritmos tropicales de DJ locales.

A pesar de las condiciones de viento moderado y de olas más pequeñas, la multitud quedó encantada con el primer día del Master of the Ocean 2024. Mañana esperamos con ansias las primeras series generales de SUP y Surf después de la reunión de capitanes y organizadores a las 7 am y, con la ayuda de la madre naturaleza, más viento. Esperamos buenas condiciones para la segunda ronda de todas las eliminatorias de deportes de viento en todas las disciplinas. El sábado 24 de febrero es el día de la comunidad con una gran variedad de actividades comunitarias y ambientales para niños y adultos en conjunto con Happy Dolphins DR, que incluyen un simulacro de rescate, una demostración de vivero de corales de GIZ de Iberostar y charlas ambientales a cargo de comunidades, expertos en ciencias marinas y en conservación. Queremos agradecer especialmente a nuestros patrocinadores Condor, Edelweiss, Copa Airlines, MITUR, Banco de Reservas, Corona, Millennium Resorts and Spa, Viva Wyndham Resorts, Natura Cabana, Tubagua y la Embajada de Alemania en Santo Domingo por ayudarnos a hacer de este primer día de Master of the Ocean 2024 un éxito.