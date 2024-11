Jon Z lanza su álbum más "Real" con 25 temas y varias colaboraciones

El exponente urbano Jon Z lanzó su proyecto más esperado hasta la fecha, el álbum titulado "Real", con 25 temas en los que pone su estilo crudo y sin disculpas al frente.

Con su narrativa y paisajes sonoros en "Real", el rapero puertorriqueño muestra su visión creativa al ponerse detrás de la cámara, dirigiendo el video musical del tema "Amor propio".

Esta obra visual no solo resalta su talento como músico, sino que también exhibe sus habilidades como director visionario, ofreciendo a los fanáticos una mirada más profunda en su viaje personal y los temas de empoderamiento que atraviesan todo el álbum.

El álbum incluye colaboraciones: Ñengo Flow, Eladio Carrión, Myke Towers, Almighty, Baby Rasta, Kiko El Crazy, Luar La L, Hades66 y muchos otros con quienes combina el trap, reguetón y líricas introspectivas que reflejan tanto su viaje personal como el mundo que lo rodea.

Entre los temas figuran "Más Dinero + Problemas" (Ft. Hades66 and Ñengo Flow); Olvídate", "Amigos" (Ft. Eladio Carrión); "Amor Propio" Pull Up (Ft. Lil Joujou); "Me Han Dicho"; "Wuou" (Ft. Luar La L); "Perfecta" (Ft. Baby Rasta); "Bueno Que Te Pase" (Ft. PJ Sin Suela); "En Otra"; "Tattoo Nuevo", y "Bien Relax".

Por igual, "Teteo" (Ft. Axel Rulay and White Star); "En Mi Viejo SJ"; "Sentimental"; "Ay Dios Mio!" (Ft. Kiko El Crazy); "Te Dejaste Ver"; "Ratatata"; "Cuando Gané y Cuando Perdí"; "Piscolabis" (Ft. Almighty); "Jeva Nueva" (Ft. Myke Towers) y "Top 5".

Video #JonZ #AMORPROPIO #REAL. VIDEO.



Desde los ritmos contundentes de "Más Dinero + Problemas" con Hades66 y Ñengo Flow, hasta el introspectivo "Amor Propio", y la colaboración "Amigos" con Eladio Carrión, cada tema revela una faceta diferente del talento de Jon Z.

Ya sea con los ritmos que invitan a bailar de "Teteo" con Axel Rulay y White Star, o la energía cruda de "Piscolabis" junto a Almighty, cada canción de "Real" suma al impacto innegable del álbum, afirman sus promotores.

"Real" aborda temas como el éxito, el amor, las luchas y los triunfos, haciendo de él una narrativa poderosa y con la que los fanáticos de todo el mundo pueden identificarse.

La capacidad de Jonathan Resto Quiñones, nombre real de Jon Z, para fusionar las vibras del reguetón de la vieja escuela con la nueva ola de sonidos del trap y urbano latino convierte a "Real" en un álbum innovador para el género y un imprescindible para los amantes de la música en todas partes, se indica en un comunicado.