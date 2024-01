Excampeón paralímpico sudafricano Pistorius saldrá el viernes de la cárcel

El excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, quien obtuvo la libertad condicional, saldrá este viernes de la cárcel tras cumplir parte de su condena por el asesinato de su novia en 2013, confirmó la administración penitenciaria el miércoles.

"Al igual que las otras personas en libertad condicional, Pistorius no puede dar entrevistas a los medios", subrayó la administración en un comunicado.

"El hecho de que Pistorius sea conocido del público no lo hace diferente de los otros detenidos y no justifica un trato particular", añadió.

Pistorius, de 37 años, obtuvo la libertad condicional el 24 de noviembre.

En Sudáfrica, los condenados pueden solicitar la libertad condicional tras haber cumplido la mitad de su pena.

El exatleta saldrá el viernes de una cárcel de un suburbio de la capital, Pretoria.

Pistorius, un corredor que perdió sus piernas de niño y era conocido como "Blade Runner" por sus prótesis de carbono, fue condenado a 13 años de prisión en 2017 por el asesinato de su novia Reeva Steenkamp en febrero de 2013.

La madrugada del 14 de febrero de 2013, asesinó a Steenkamp disparando cuatro veces contra la puerta de su casa en Pretoria.

El deportista se declaró no culpable y negó que hubiera matado a Steenkamp. Afirmó que disparó contra la puerta del baño de su residencia de Pretoria porque creyó que había un ladrón.

El crimen generó conmoción, ya que Pistorius era considerado como un ejemplo de la superación de las adversidades.

Como parte de su condena, hasta el final de 2029, Pistorius debe someterse a una terapia sobre el control de la ira y la violencia contra las mujeres.