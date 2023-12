Los mejores deportistas rusos fueron sometidos a pocas pruebas antidopaje en su país en el 2023

Dos de los mejores nadadores rusos sólo tienen dos pruebas antidopaje en su país en el 2023. Esto es parte de una tendencia en Rusia que añade más incertidumbre tras la decisión del Comité Olímpico Internacional de permitir que deportistas rusos compitan en los Juegos de París del próximo año.

La Agencia Antidopaje de Rusia enumera en su página de internet el número de pruebas que le otorga a cada deportista individual, adaptando una práctica que desde hace tiempo le habían pedido que aplicara. Reportó 10.500 pruebas en el 2023 —una cantidad que el COI resaltó en un memo que firmaron miembros clave del movimiento olímpico durante una reunión la semana pasada que “enfatizó que continúan los controles de dopaje en Rusia”.

De todas esas pruebas sólo dos fueron administrados a los campeones defensores de 100 metros y 200 metros pecho Evgeny Rylov, así como a Kliment Kolesnikov, quien tiene el récord mundial de 500 metros dorso.

A otra contendiente a medalla Evgeniia Chikunova la agencia sólo le realizó tres pruebas. Pavel Sukhov y Nikita Glazkov, medallistas de plata de esgrima, recibieron sólo una prueba cada una en el 2023. Cinco gimnastas, que lideraron a los equipos masculinos y femeninos que ganaron medalla de oro, sólo les realizaron nueve pruebas en total.

Todos estos deportistas aún necesitan clasificar a los Juegos de París y para esto sus deportes —y el COI— necesitarán determinar si podrán competir.

Rylov dijo que no firmará una declaración diciendo que no apoya la guerra en Ucrania, que es uno de los requisitos del COI para permitir la participación de los deportistas. Los gimnastas están en una especie de limbo debido a las distintas posturas de la Federación Internacional y el organismo rector en Europa.

El jefe de la agencia antidopaje de Estados Unidos Travis Tygart está preocupado sobre la igualdad de condiciones en París.

“Las cosas no son como parecen —decir que los deportistas rusos tienen el mismo estándar que otros deportistas es un golpe a los atletas limpios”, aseguró Tygart.

Las rigurosas pruebas de las agencias nacionales a sus deportistas, especialmente cuando no están compitiendo, es considerado clave para la efectividad del sistema. Al menos se deben realizar de tres a cinco para asegurar la efectividad del “pasaporte biológico del deportista”.

La Agencia Antidopaje de Rusia no respondió inmediatamente a un correo electrónico de The Associated Press pidiendo un comentario.

El rigor de las pruebas rusas en un periodo en el que la agencia antidopaje no ha cumplido con las reglas internacionales ha sido un problema desde que se dio a conocer sistema de dopaje de Sochi 2014.

Esas preguntas continuaron antes de los Olímpicos de Tokio debido a que se redujo la cantidad de pruebas en todo el mundo por la pandemia de COVID-19.

El COI compartió también la semana pasada que la agencia internacional que realiza las pruebas realizó poco más de 400 pruebas fuera de competencia a deportistas rusos como parte de las pruebas que realiza a deportistas de varios países.

Pero según información de la USADA, las pruebas de la ITA tienen un alcance limitado. La USADA concluyó recientemente que las pruebas que realizan los organismos internacionales sólo cubren el 11% de los deportistas estadounidenses del equipo olímpico.

La AMA indicó que continuará monitoreando a la agencia antidopaje de Rusia y que está trabajando con la ITA y las autoridades de cada deporte para asegurar que le realicen las pruebas correspondientes a los deportistas rusos.