Los puños dominicanos cumplieron en San Salvador

La disciplina que trajo al país la primera medalla olímpica con los puños de Pedro Julio Nolasco en Los Ángeles 1984, cumplió con las expectativas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El boxeo fue el responsable de traer 2 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce para el país.

La delegación visitó al Listín Diario la semana pasada, junto al presidente de la Federación de Boxeo, Rubén García y sus entrenadores.

Alexy De La Cruz y Cristian Pinales, fueron los artífices de las medallas doradas.

Junior Alcántara, Jessica Muñoz, María Moronta y Estefany Almánzar lograron una presea de plata, mientras que Daniel Guzmán, José Luis de los Santos y Miguelina Hernádez lograron un metal de bronce.

Los dorados

Cristian Pinales, nativo de La Romana, con apenas 22 años, dejó sentir su poder en el cuadrilátero logrando medalla de oro en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En la pelea por el oro, Pinales derrotó al colombiano Johan Caicedo, con marcador de 5-0. Atribuye su éxito al buen estudio de sus rivales previo al evento.

En la etapa semifinal, Pinales venció al dos veces campeón olímpico y campeón mundial Arlen López y desde ese momento se perfiló como el favorito a ganarlo todo.

Alexy De La Cruz, medallista de bronce en el Mundial de Budapest 2021, fue el otro pugilista que trajo medalla dorada. Derrotó al cubano Erislandy Álvarez, con marcador de 4-1, en la pelea por la medalla de oro.

“Me preparé mentalmente para la pelea, sabía que podía vencerlo. Iba a ser una guerra, pero en esta ocasión no estaba dispuesto a perder”

I’m your father.

De La Cruz, contó que en el Mundial de Boxeo de este año, cayó derrotado ante el cubano Álvarez, pero hizo todo lo posible para cobrar revancha.

Al final de su pelea en cuartos de final en el evento celebrado en Uzbekistán, Álvarez se mofó de él y le dijo: “Its a Baby”, pues luego del resultado en San Salvador, Alexy le dijo: I’m not your baby, i’m your father.

Sobre Armando

Los integrantes de la selección, coinciden en que ninguno de sus resultados hubiese sido posibles sin la presencia del entrenador cubano Armando Hernández, a quien consideran el arma secreta en sus esquinas.

“Armando es clase aparte. Un boxeador sin esquina, no es boxeador y nuestro país se puede dar el lujo de tener uno de los mejores de toda el área”, dijo Alexy De La Cruz.

Así mismo, Eury Méndez, ex atleta, medallista de bronce en Maracaibo 1998 y actual entrenador de la Federación valoró el trabajo de quien fuera su entrenador y dijo que es un lujo trabajar junto a él, en pro de la juventud que practica boxeo.

Hernández, quien trabaja en la federación desde el año 2005 dice que es un honor muy grande representar a República Dominicana y que seguirá trabajando para que los más jóvenes sigan desarrollando mejores habilidades.

“Todos nuestros boxeadores tienen el mismo nivel, ahora tenemos que trabajar en la parte psicológica de cada uno, para que el escenario no les gane, antes de subir al cuadrilátero, si ganamos ese combate, seremos potencia en el área y a nivel continental”.

El equipo

Jessica Muñoz, medallista deplata en la categoría de los 60 kilogramos dijo sentirse muy contenta por su resultado obtenido en los Juegos Centroamericanos.

“Ver materializado un sueño, me dice que si hay disposición puedo hacer grandes cosas en mi carrera”.

Estefany Almánzar, ganadora de la presea de plata en los 54 kilogramos,quien no fue favorecida por los jueces en un resultado muy controversial ante la colombiana Yeni Arias, aseguró sentirse tranquila, a pesar de no estar conforme con el desenlace del combate.

“Cuando tienes mucho tiempo en este trabajo, sabes que estetipo de cosas pueden pasar”.

Junior Alcántara (51 kilos), de 19 años, sorprendió con su actuación en sus primeros Centroamericanos, logrando medalla de plata.

Dijo que seguirá su plan de entrenamiento para mejorar el color de la medalla en los próximos eventos.

Miguelina Hernández, abanderada de la delegación dominicana, ganó medalla de bronce, siendo esta su primera presea en Juegos Centroamericanos.

José Luis de los Santos en 57 kg, también se bañó de bronce en sus primeros Centroamericanos.

Milena Jiménez, medallista debronce en los 75 kg, agradeció a sus entrenadores por la oportunidad depositada en ella, para representar a la selección nacional.

Daniel Guzmán, medallista de bronce, bromeó con los entrenadores por lo exigentes que son, y manifestó sentirse orgulloso por formar parte de la delegación.

Novoanny Núñez, medallista de bronce en la pasada Copa Mundial Juvenil de Alicante, España, quedó eliminada tras perder su primer combate, pero sostuvo que la experiencia le servirá para ser mejor dentro del ring.

Johnny Fernández, tampoco pudo conseguir medalla, pero dijo que sigue enfocado y motivado en mejorar cada día como boxeador.

Video En San Salvador cumplieron los puños dominicanos



Injusticia

Rubén García, calificó de “injustas” las dos decisiones que no favorecieron a las atletas dominicanas María Moronta y Estefany Almánzar, ambas logrando medallas de plata.

Exigen autobús

El presidente de la federación, sus entrenadores y los atletas exigieron la reparación de su autobús, único medio de transporte que cuentan para poder movilizarse.