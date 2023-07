Soriano plantea vínculo entre el deporte, escuela y salud pública

Con la presencia de distintas personalidades de nuestro país se llevó a cabo la puesta en circulación del libro El Deporte como Instrumento de Desarrollo: “Hacia un Nuevo Modelo Educativo en el Siglo XXI”, en el que, entre otras visiones, se plantea la importancia del deporte como ciencia y su vinculación directa con la escuela y la salud pública para impulsar el avance de la sociedad dominicana.

El lanzamiento de la obra bibliográfica, que es autoría de Gilberto Soriano, abogado y ex selección nacional de esgrima, contó con la presencia del ex presidente de la República Leonel Fernandez Reina; el senador por la provincia de Santo Domingo Antonio Taveras Guzmán; el ex vicepresidente de la Republica Dominicana Rafael Alburquerque, el ex ministro de Educación Melanio Paredes; el juez de la Suprema Corte de Justicia Samuel Arias Arceno y el presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano Dionisio Guzmán.

Para detallar la importancia del libro se desarrolló un panel en el que intervino el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el presidente ad vitam del Comité Olímpico Dominicano, el neurocirujano José Joaquin Puello Herrera; el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado Sánchez, y el autor del libro, Gilberto Soriano, moderado por Juliana Ramia Capellán, catedrática y experta en políticas públicas.

Esta iniciativa fue apoyada por diversas entidades como el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), la Fundación Body Shop, periódico El Nuevo Diario, CDN Deportes, Defensoría del Pueblo, Producciones de Espectáculos y Eventos (CTAV), Soriano Abogados y Consultores, entre otros.

Durante el debate se destacó la importancia de la obra resaltando la necesidad de insertar el deporte en los recintos educativos. Pablo Ulloa felicitó al autor por el gran aporte brindado a la sociedad a través de su libro, haciendo énfasis de que llegó en un momento oportuno en vista de la contienda electoral que vive el país de cara al 2024.

“Tendremos unas elecciones presidenciales en el 2024, que deben recopilar este tipo de análisis a más profundidad. Debe repensarse ¿Qué son las federaciones deportivas? ¿Cómo se integran estas estrategias amateurs con la parte profesional para que sea la escuela una mirada del ciudadano que yo quiero ser? Este libro es una gran contribución desde el punto de vista de la bibliografía del deporte y la educación en República Dominicana para que impacte y trascienda, y se vea el valor real proponiendo modelos de éxitos como muestra en sus páginas”, dijo Ulloa.

De igual manera el doctor José Joaquin Puello Herrera expresó que al ser un libro con más de 30 capítulos implica esfuerzo, sacrificio y dedicación, y es una muestra de que se hizo un trabajo exhaustivo y de investigación, por lo que no solo felicitó al autor, sino que hizo hincapié en el legado que le deja a la sociedad para las futuras generaciones. Precisó que el deporte es una formula perfecta para desarrollar una nación.

Por su lado, Persio Maldonado, coincidió con Pablo de que este libro ha llegado en un momento oportuno.

“En sus páginas el autor plantea un tema consustancial con la condición humana, nos permite reflexionar sobre la necesidad de que el país debe retornar el deporte a las escuelas, la democracia sacó el deporte de las escuelas y debe volverla al sistema educativo. El deporte desde la escuela genera disciplina, cortesía, riqueza necesaria para la condición humana, control social, reduce los males que afectan la sociedad. El libro nos obliga a definir políticas publicas interconectadas entre los diferentes ministerios para impulsar un país en una mejor dirección”.

De su parte, en su intervención el autor fue enfático afirmando que el tema de educación no es un tema de gobierno, sino del Estado en su conjunto.

“La escuela es una extensión de la familia, en el proceso de aprendizaje no debe involucrarse solo el profesor, sino también los padres y la sociedad. Cuando un niño nace el Estado no ve un género, ve un futuro educador”, dijo.