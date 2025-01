Merizalde y Sparks dominan tras primera ronda del LAAC 2025

Los primeros 18 hoyos del Latin America Amateur Championship (LAAC) son historia. El evento ,que celebra diez años de fundado y que se juega en el campo que lo vio nacer, Pilar Golf Club, tiene como líderes al colombiano Manuel Merizalde y al peruano Patrick Sparks, quienes con un juego agresivo de 66 golpes (-6) dejaron temprano sus improntas en el punto más cimero del “major amateur latinoamericano”. En segundo lugar aparecen, un golpe detrás aparecen los locales Franco Ricciardelli y Mateo Pulcini con -5. En tercer puesto, en un quíntuple empate con -4 se ubican el mexicano Rodrigo Vásquez Colina, Segundo Oliva Pinto (ARG), Omar Tejeira Jaén (Panamá), el colombiano Jorge Corchuelo, y el boricua Jerónimo Estévez, quien logró la hazaña de hoyo en uno en uno de los par 3 más desafiantes del campo (hierro 4, hoyo 6, 215 yardas).

Jugando en un muy caluroso Pilar GC, los jugadores tuvieron que traer su mejor juego a unas condiciones de calor despiadadas que quizás fueron el mayor desafío de juego ante un field que reúne lo mejor del golf latinoamericano.

DOMINICANOS: Este año de nuevo la selección nacional estuvo compuesta por dos jugadores: Rhadamés Peña y Rodrigo Huerta. Rodrigo, que salió a juego a las 8:36 por el hoyo 10, no tuvo su mejor día con score de 76 goles (+4). “Fue un día duro, porque aunque jugué muy bien e hice muchos buenos tiros, pero el putt no estaba de mi lado. Aún tengo fe de poner buenos números en la segunda ronda”, nos dijo Rodri al final de la ronda. De su lado, Rhada, un veterano de 7 participaciones en el LAAC, se fue a los lockers con una ronda de 72 golpes (Even par). La ronda de Rhada incluyó 2 birdies, 14 pares y 2 bogeys.

En la segunda ronda a jugarse este viernes, ambos salen por el 1. Peña sale a las 8:47 y Rodrigo sale a ruedo a la 1:06. El panorama “pinta” que ambos sólo juegan para pasar el corte que se determina en la ronda de hoy.

SEDE 2026: Como es costumbre en el LAAC, el jueves es el día de anuncio de la próxima sede del evento, y los organizadores del torneo informaron que Perú albergará el torneo del 15 al 18 de enero de 2026. La información fue ofrecida por Fred Ridley (Masters), Mike Whan (USGA), y Niall Farqquharson (R&A), en rueda de prensa efectuada en el centro de prensa del torneo, con la presencia de decenas de periodistas de toda Latinoamérica. El torneo lo pueden ver por ESPN, hoy de 2:00 a 5:00 PM, sábado de 12:00 a 3:00 PM, y domingo, de 11:00 AM a 2:00 PM. Además, todas las rondas se transmiten en vivo en www.laacgolf.com.