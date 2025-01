Lo que pido a los Reyes Magos y la Vieja Belén para nuestro golf

Hola Fiebruses. Aunque ya los Reyes se fueron, todavía pueden “meter su mano” y permitir que la Vieja Belén complazca algunos deseos para que nuestro deporte siga hacia delante, y los Fiebruses puedan tener un mejor 2025 con mucha fiebre de golf. Arrancamos:

* Rogamos a Melchor, Gaspar, Baltazar y la Vieja Belén que pongan en su lugar a los que aún no entienden las virtudes de este deporte, esos demonios que, manipulando el hándicap o haciendo diabluras, ganan, y ganan, y ganan, y vuelven a ganar. Aléjalos Señor!

* Que permitan la proliferación de las ligas, pero de manera ordenada. Y recuerden: si ustedes son 5, no son una liga. Son un grupo de amigos que se juntan a jugar, y ya.

* Que no nos durmamos en los laureles porque vinieron 11 millones de turistas. Me gustaría saber cuántos de ellos son golfistas para que los Reyes nos ayuden a incrementar ese número. Por el bien del país.

* Un ruego de cada año: que la DGII NO cobre ITBIS a los campos por el concepto del green fee, ni por los implementos de mantenimiento de los campos, para que el juego sea más asequible y aumenten las rondas.

* Que disminuya la costumbre de los “golfistas” que siguen alterando sus scores poniendo bases más largas para mantener alto su hándicap, una maña que ha ido tomando fuerza.

* Que recuerden a muchos que el golf no es para todo el mundo, porque, aunque quiero su proliferación y su crecimiento, siguen llegando personas que juegan por esnobismo, o porque está de moda, o porque quieren escalar en su ambiente social. Recuerda: este deporte no es para todo el mundo, y hay más cosas que hacer como jugar parché, cartas, dominó, vitilla, etc.

* Que las líneas aéreas no sigan aumentando costos a los pasajes aéreos. Eso atraería más golfistas al país. (ahora quieren cobrar por los carry on también).

* Que el golf siga recibiendo apoyo y más cobertura de medios NO especializados.

* Que se vayan los “declasao” que han acogido el golf como pasatiempo. No necesitamos sus malas palabras y mala educación en nuestro golf.

* Que se alejen lo ciclones y tormentas.

* Ruego de cada año: que las empresas contraten entes capaces de realizar una buena nota de prensa y no la basura que a veces llega, la cual se convierte en un auténtico reto de redacción y de reconstrucción para los que las publicamos.

* Que este año sea el de la “W” de Willy Pumarol y JuanJo Guerra, ambos profesionales que buscan su primer triunfo en uno de los tours grandes.

* Que el Tour Canita siga su desarrollo, pues está demostrado que ha sido de bien para el golf profesional.

* Que el US Am Tour (antiguo Golf Channel AM Tour) sea de nuevo exitoso. La gente lo está esperando con ansias.

* Que los campos premium declaren un mes de costo asequible para los criollos. Con un mes nos conformamos.

* Finalmente, pido les traigan suerte a Rhadamés Peña y a Rodrigo Huerta, quienes nos representarán en el LAAC la semana próxima en Argentina * Llegó 2025. A trabajar, y recuerden lo que dice mi amigo Yancen Pujols: la cama no paga cheques. * ¡Feliz año! Redes: Sígannos en @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.