XI Torneo BM Cargo: Fin de semana para el recuerdo

Hola Fiebruses. Han pasado once años desde que en 2013 se celebrara la primera edición del Torneo BM Cargo en el campo The Lakes, lugar que lo recibió de nuevo un año después. Luego, en 2015, el torneo “se puso pantalones largos” elevando la calidad del coctel de bienvenida y culminando con una tremenda premiación amenizada por Eddy Herrera. La sede fue La Cana Golf Club, y desde allá hasta el evento que tuvimos el fin de semana pasado el torneo giró 180 grados, y hoy en día se ha convertido en el principal evento de golf, no solo de la actualidad, sino de la historia del golf dominicano. Nuevamente la sede fue el maravilloso Punta Espada, un campo que lució impecable no solo por sus condiciones, sino por el gran servicio otorgado por el crew comandado por Alexis Santana. El gran diseño de Jack Nicklaus nunca defrauda, y es, entre otras cosas, uno de los mayores activos del torneo.

Torneo: 366 jugadores de todo el país vieron acción en el torneo que se jugó en formato Best Ball Stableford con el 70% del hándicap. Al igual que el año pasado, en el que usamos el mismo formato, el tiempo promedio de las rondas fue de 6:25 horas, aunque como siempre, los grupos lentos terminaron un poco más tarde. Se sigue manteniendo el problema de jugadores que no “levantan” y continúan jugando su bola cuando su score ya no vale, incrementando los tiempos en las rondas. Los ganadores absolutos del torneo fueron Marcel Olivares y Cesar Rodríguez (Gross), y José Alejandro y José Manuel Aybar (Neto). Ambas parejas se ganan un viaje con todos los gastos pagos a vivir la experiencia The Champs 2025 en Portugal.

Hospitality: Este año la carpa de hospitalidad fue agrandada para dar cabida a un “market place” que trajo consigo a las esposas y/o acompañantes del torneo, y allí, no solo se hicieron “master class” de diferentes ofertas y productos, seminarios y cursos de pintura (entre otros), sino que también se realizaron las premiaciones diarias, un nuevo valor agregado del torneo que aumentó sustancialmente el tiempo de diversión en las distintas actividades nocturnas. La prueba fue “un palo” que creo repetiremos.

Eventos colaterales y fiestas: La noche del viernes será recordada por la participación sobre la costa de Juanillo de la cantante española Rosario Flores quien interpretó sus mejores temas, y el gran cierre fue en El Dorado Park, un imponente auditorio que recibió al maestro Juan Luis Guerra y 440, cerrando un evento por todo lo alto que será recordado por todos. Además se entregaron RD$6,223,640.000 recaudados a beneficio de las Fundaciones Quiéreme Como Soy, Oír para Vivir, Faces Dominicana y María Laura.

PD: De mi parte agradezco la responsabilidad de llevar las dirección técnica junto a mi staff de trabajo, el marcaje del campo a nivel deportivo y las maestrías de ceremonias de las premiaciones del evento. Un verdadero honor haber trabajado las 11 ediciones realizadas, pues cada una queda en mi mente y en mi corazón. Gracias BM Cargo. Su entrega es reconocida por todos los que tuvieron la suerte de vivir el evento más grande e imponente del golf dominicano. Nos vemos en 2025.