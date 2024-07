2do. Torneo Fiebre de Golf Open: 20 años junto a ustedes

Hola Fiebruses. La semana pasada realizamos el lanzamiento oficial del “2do. Torneo Fiebre de Golf Open, edición 20 Aniversario”, con el cual celebraremos dos décadas de permanencia de nuestro programa de televisión. La cifra es emblemática para mí y para mi equipo de producción, toda vez que todos estamos conscientes de que mantener un programa en el aire por veinte años es una labor titánica de la cual estamos muy orgullosos. El evento lo realizamos en la Terraza La Altagracia del nuevo Hotel Kimpton Las Mercedes ubicado en la Zona Colonial, y contó con la presencia de patrocinadores, jugadores y amigos de este proyecto, los cuales se han vuelto parte integra de nuestros proyectos. Además de divulgar los detalles del torneo, también anunciamos que el evento será inaugurado con un saque simultáneo realizado por 20 personalidades que han sido claves en el crecimiento de este proyecto televisivo. Los invitados son Maité Camasta, Rafael Villalona, Rosa Nidia Vicente, Elizabeth Pérez, Amilcar Kalaf, Marcos Troncoso, Héctor J. Cruz, Carlos Azar, Rafael Canario,Juan Cohen, Don Frank Rainieri, Antonio Ramis, Frank Camilo, Andrés Pichardo, Ramses Atallah, Ricardo Hazoury, Irving Durán, Luis José Asilis, Aridorkan Torres, Ruddy López y Mariel Mercado. Todos han sido parte integra del desarrollo del programa y de nuestra empresa, poniendo muchos de ellos desinteresadamente un granito de arena que nos ha conducido a la excelencia, y a la mejora de la calidad de nuestro trabajo.

El torneo va el 17 de agosto en el Corales Golf Course, y se jugará en el formato Best Ball en Parejas con el 80% del hándicap. Se premiará el Mejor Score Gross y Mejor Score Neto Overall, así como el Mejor Score Gross y los dos primeros lugares neto por categoría. Además, tendremos premios de acercamiento a bandera en todos los par 3, drive más largo en el hoyo 16, así como hoyos en uno ortesía de nuestros patrocinadores, varias carpas de alimentos y bebidas, música, y un gran Hoyo 19 en donde realizaremos la premiación con un tremendo ambiente festivo animado por Juan Carlos Pichardo y su Show “Íntimo”, con el cual celebraremos nuestro emblemático aniversario.

PATROCINADORES: El evento cuenta con el soporte de importantes empresas como Grupo Puntacana, Banreservas, DPH, Transtar Smart Logistic Solutions, ENERGAS, AFP Reservas, Brugal, RV Consultores Internacionales, ARV Group, BM Cargo, y Refricentro Rubiera como sponsors principales.

También contamos con el apoyo de Compra Directa, Club Car, SAGA Cigars, Hotel Kimpton Las Mercedes, Whisky Ballantines, Café Santo Domingo, Adam & Eva, Paletazo, Eléctricos y Terminaciones Punta Cana, Cerveza Heineken, Cervecería Nacional Dominicana, Ron Bermúdez, Coolekos, 3D Hub, De los Reyes Cigar, Digital Marketing to Consumers (DMC), SAMPLE, La Aurora Cigars, y FdG Viajes, así como con la colaboración de la mayoría de los campos nacionales.

Nos vemos en Corales el 17! Redes: Sígannos en @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.