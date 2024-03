Semana Santa “por la pista”: golf en todo el país

Hola Fiebruses. Llega nuestro “Spring Break”, la denominada semana mayor esperada por muchos en la que miles de dominicanos se toman unos días de más y se dirigen a sus destinos preferidos a disfrutar de unos días “off” y a reunirse con amigos compartiendo una o varias rondas de golf. Los hoteles de todo el país están abarrotados, no solo de los que practicamos el deporte, sino de miles de criollos y extranjeros que decidieron darse un respiro y tomarse unas vacaciones “cogiendo carretera” (especialmente los que vivimos en la capital), con el fin de huir del desastroso tráfico y de lo difícil que se ha puesto la ciudad. Pero, cuáles son los destinos preferidos por los Fiebruses? Veamos (aclaro que el orden no implica relevancia de uno sobre otro. Por alguno hay que empezar).

Casa de Campo: Sin lugar a dudas uno de los destinos primarios, especialmente por la cercanía a la capital y por la versatilidad de sus 4 campos: The Links, Dye Fore, Teeth of the Dog, y Romana Country Club, todo eso aunado a que mucha gente tiene casa allí, y además, para los simples mortales hay una gran variedad de atractivos como conciertos, cenas y una variedad gastronómica única. Sume a eso el concierto de Sábado Santo, imperdible.

Puntacana Resort and Club: Corales y La Cana son los campos del PR&C, y ambos ofrecen también una buena oferta que la gente aprovecha. Además, la zona del Village es un gran atractivo por su versatilidad, gastronomía, bares y diversión. Aparte del golf también se disfruta del polo, tenis, y ni hablar de sus fantásticas playas.

Cap Cana: Si lugar a dudas “La Ciudad Destino” también es un lugar elegido por muchos para pasar estos días. Su fantástico campo Punta Espada es uno de los más laureados, y es un gran atractivo turístico local e internacional. Además, podemos ver que esta zona se ha convertido en una de las más pujantes en términos de crecimiento con construcciones de villas y apartamentos y hoteles.

Aparte de estos tres grandes destinos, Metro y Guavaberry también han publicado sus ofertas y debemos mencionar campos preferidos por muchos como Playa Nueva Romana (PGA Ocean’s 4) y La Estancia. Pero yendo más hacia el Este nos encontramos con The Lakes, Cocotal, Punta Blanca (excepcional), Hard Rock, e Iberostar (siempre en “shape”). Si su ruta es el norte, la oferta es bien variopinta: Los 9 hoyos de Bonao (Bella Vista GC), los 9 de Jarabacoa, Las Aromas de Santiago, o Playa Dorada Golf Course en Puerto Plata. Si eres de los afortunados de pasar tus días en Amanera, entonces no salgas de allí y disfruta Playa Grande en Río San Juan.

Para los que se quedan en la capital también hay opciones como el vetusto Santo Domingo Country Club, los 9 hoyos de Isabel Villas, el precioso Cayacoa Golf Club, y Vistas Golf and Country Club. Sea que se vaya o se quede, disfrute su tiempo, maneje con cuidado, y viva la vida, que estos momentos son prestados.