El Meliá Golf Challenge: golf competitivo en tres campos

Hola Fiebruses. Como una fiesta de golf, camaradería y amistad denomino lo sucedido la semana pasada en el Meliá Golf Challenge. Atendí la invitación de la cadena hotelera vía mi gran amiga Eileen Hidalgo, directora de golf del Cocotal Golf Course, y me sorprendió la cantidad de jugadores y de países presentes en el evento. Representantes de España, Canada, Estados unidos, Puerto Rico, Colombia, México, Costa Rica, Holanda, y por supuesto República Dominicana (entre otros), llegaron a competir en un evento que tomó toda la semana con un programa cargado de actividades dentro y fuera de los campos de golf. En esta oportunidad (tercera en la joven historia del circuito celebrada en el país), las sedes de juego elegidas fueron La Cana Golf Club, Cocotal Golf Course y el Corales Golf Course, y allí 125 jugadores se disputaron los lugares por categoría que a la postre ofreció a los ganadores atractivos premios como estadías, viajes, y un sinnúmero de rifas que fueron apreciadas por los participantes durante la super elegante cena de premiación.

Luego del coctel de bienvenida (que coincidió con la celebración del Super Bowl), el programa incluyó cuatro rondas de golf de las cuales se elegían las mejores tres para fines de scoring, una ronda de golf nocturno (un gran atractivo para todos), una cena de San Valentín para invitados especiales, y una gran cena de premiación y cierre en uno de los salones del hotel Paradisus Palma Real. Allí, el señor José María Dalmau, VP Business Development de la cadena, tuvo a bien ofrecer unas breves pero sentidas palabras de cierre. “Este evento ha sido todo un éxito de participación. El Meliá Golf Challenge está en su mejor momento. Gracias a todos por depositar en nosotros su confianza y por venir a disfrutar en este paraíso que es Punta Cana. Espero que hayan atesorado grandes momentos”, expresó el ejecutivo. El Sr. Dalmau estuvo acompañado de Daniel García Langa, Managing Director Club Meliá, así como de altos funcionarios de la cadena locales y extranjeros. De su lado, Eileen Hidalgo, directora de golf de Cocotal también mostró gran satisfacción por los resultados del torneo. “Agradecemos a la gerencia la confianza depositada en el staff de trabajo de Cocotal y de todo el personal de los hoteles, así como al grupo de trabajo de Summun Golf, en las personas de ArjenTen Have (Director de Golf Meliá International), y David Villar Riba, quienes se encargaron de la logística de competencia. Los esperamos pronto”, expresó Hidalgo.

Tuve la oportunidad de conversar con miembros del Club Meliá, y, por las opiniones emitidas, no solo sé que se llevan un buen sabor del torneo, sino de nuestros campos y de la amabilidad del personal que trabajó durante toda la semana, lo cual es sin dudas uno de los grandes atractivos que tiene nuestro país, que hace que los turistas repitan sus vacaciones en nuestros campos y nuestras playas. Nos vemos en 2025!!