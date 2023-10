Asoglar: Golf de buena competencia en The Links

(*) La temporada del PGA Tour está en otoño, el resto de los tours profesionales continúan jugando a todo vapor, y el golf nacional activo como siempre.

Hola Fiebruses. Siguen sucediéndose torneos internacionales y nacionales por lo que hoy les tengo un Up and Down ampliado con las noticias más importantes del golf local y mundial. Arrancamos!

* Fallece la voz oficial de The Open Championship. Esa vocecita característica de The Open era la de Ivor Robson, quien nos dejó ayer a los 83 años. Será extrañado. * Otro que nos deja es Luis Andrés Pérez Saleta (LAPS). Sin dudas uno de los más acuciosos golfistas, súper fan de la carrera de Jack Nicklaus y un apasionando del deporte. De carácter fuerte, Luis defendía sus ideales y el juego serio a carta cabal. Fue uno de los fundadores de la recordada Copa Corrie, y me distinguió con su amistad. Paz a su alma. * ASOGLAR. Tuve la suerte de participar en su parada final en The Links y me di cuenta de que no todo está perdido. Es una liga (como muchas) que lleva las reglas “por el libro”, y en la que la competencia es el norte. Felicito a su directiva encabezada por Freddy Mazara y Quino Montero. Reconocimiento especial a Julio Piña, quien lleva los hándicaps “como é”. * Willy Pumarol abusó de Dye Fore. Que bárbaro! Le tiró -18 en tres días de juego para llevarse la tercera parada del Tour Canita con una ronda final de 65. Sencillamente impresionante. Mención especial a Luis Matos quien se tuvo que “fajar” en dos hoyos de playoff contra Rafael Pérez para llevarse los honores por los Seniors. Por cierto, el campo está impecable. Mi reconocimiento al equipo de mantenimiento de Casa de Campo comandado por Núñez Malena, y también al gran trabajo del equipo que capitanea Andrea Attus. * Haime Thomas se las trae. El Grand Thomas se jugó el 7 en Puerto Plata, el 14 en Santiago, y este fin de semana hay doblete en Vistas. Si eso no es un récord, es muy buen average. * Tom Kim hizo historia. Se convierte en el segundo jugador más joven en ganar tres títulos del PGA Tour a los 21 años (Tiger Woods es el otro), y además, ganó dos veces el mismo evento en menos de un año, uniéndose a Byron Nelson como los únicos que han logrado eso. * Guava 5 dedicado a Rafael Villalona. Si hay alguien que se merece esa y cualquier dedicatoria es Villa. Bien hecho por la Liga Guavapool. El evento va el 6 de diciembre, y allá estaremos. * Por ahí viene el Billy and Friends Golf Tournament. Será en La estancia el próximo sábado 28 y habrá muchas sorpresas para los participantes, así que no se lo pierdan. Info? 809-284-6523 o 714-3447. * Ben An suspendido. EL PGA Tour lo puso en “hold” por uso de sustancias prohibidas. El coreano alega que tomó un medicamento para la gripe que tenía una sustancia penada por el tour sin saberlo. Será cierto? Mantengan la bola en el fairway.