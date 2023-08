Regresa #eltorneo: BM Cargo anuncia edición 10 de su evento

Hola Fiebruses. Sin lugar a duda uno de los eventos más esperados por la familia del golf nacional es el Torneo BM Cargo, el cual este año arriba a su décima edición llevando alegría a miles de personas, con un fin des emana familiar que incluye golf y fiestas, y el cual aprovecha la empresa para llevar un aliciente a diversas instituciones y fundaciones que cada año reciben cuantiosos fondos que les permiten continuar sus respectivas obras. Este año no será una, sino dos las instituciones elegidas: las Fundaciones “Yo También Puedo”, y “Nido de Ángeles”.

Los detalles del evento fueron anunciados durante un emocionante acto celebrado en el Restaurante Larimar. Este año el evento va del 21 al 23 de Septiembre y se repite la sede de los últimos dos años, el gran diseño del “Oso Dorado”, Jack Nicklaus, el Punta Espada Golf Course. La empresa informó también que regresa el “Hoyo 19 BM Cargo”, el cual estará instalado en el campo de golf para el disfrute de todos.

El torneo se jugará en formato Best Ball Stableford Modificado con el 70% del hándicap de los jugadores, se premiará diariamente a los ganadores, y en la noche final se premiará la ronda del sábado y los ganadores overall, neto y gross, quienes se ganarán un viaje a sorpresa con todo pago. Además, todos los días habrá premios de acercamiento a bandera y drive más largo, hoyos en uno, y naturalmente “el bonche” que caracteriza cada año el evento no tiene desperdicios, en esta edición con una gran cartelera: Cristian Alexis y su banda en un homenaje a la Familia Andrés, Jandy Ventura y el Legado Ventura, y desde Puerto Rico, dos grandes exponentes del merengue y la salsa: Elvis Crespo con su orquesta, y la actuación de “El Niño de la Salsa”, el gran salsero Jerry Rivera.

“Este evento empezó como una idea en 2012 la cual materializamos en 2013 con un torneo sencillo, pero altamente valorado por todos, el cual nos fue forjando el carácter y las ideas que teníamos en mente hacia el futuro. Llegamos al décimo torneo con grandes logros obtenidos por nuestra marca, y nos hemos posicionado como lideres en la industria, gracias a nuestros clientes. Estamos felices de poder extender nuestra mano a causas especiales como lo es el trabajo que realizan estas dos fundaciones. Esperamos disfruten todo lo nuevo que traemos este año”, expresó Ramsés Atallah, presidente de BMCargo.

En el evento fungió como presentadora la influencer Glency Feliz, y un servidor ofreció los detalles técnicos. Hasta la próxima, y recuerden mantener la bola en el fairway.