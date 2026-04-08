PSG vence 2-0 a Liverpool en ida de cuartos de final de la Champions

Ousmane Dembélé tuvo una noche apagada pero Khvicha Kvaratskhelia sumó otra joya de gol a su colección y el Paris Saint-Germain despachó el miércoles 2-0 a Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La estrella georgiana penetró por el centro desde el costado izquierdo cuando promediaba el segundo tiempo y, con su habitual rapidez, dejó atrás a un defensor y al arquero antes de definir con sutileza su octavo gol, afirmándose como líder del equipo en el torneo.

“Tuvimos oportunidades de marcar más”, dijo Kvaratskhelia. “Pero creo que está bien, 2-0 es bueno, pero tenemos que mantenernos concentrados”.

Désiré Doué adelantó al campeón defensor a los 11 minutos con un remate desviado. Dembélé, ganador del Balón de Oro, desperdició tres ocasiones posteriores en el Parque de los Príncipes. El técnico del PSG, Luis Enrique, dijo que su equipo debió haber marcado más.

“Es una lástima. Está claro que hemos jugado muy bien y hemos merecido más goles”, dijo el español, quien se mostró sorprendido de que Liverpool jugara tan defensivamente. “Es la primera vez con Arne Slot que han jugado con cinco defensores esta temporada”.

Tras aceptar que su equipo fue superado, Slot explicó su decisión de ser tan cauto.

“Ellos tienen velocidad por todas partes en la cancha, no importa hacia dónde mires”, dijo. “Tienen muchas armas (y) las veces que intentamos jugar alto y agresivo nos destrozaron”.

La temporada anterior, cuando ambos equipos se enfrentaron en los octavos de final, el PSG avanzó por penales tras perder 1-0 en casa y ganar 1-0 en Anfield.

La tarea parece menos difícil esta vez para el club parisiense, ante un Liverpool que enfrenta una posible temporada sin títulos. Pero los Reds, seis veces campeones, remontaron una desventaja de 3-0 en la ida ante el Barcelona en las semifinales de 2019 al ganar 4-0 en casa.

El partido de vuelta es el próximo martes en Anfield.

“He vivido muchas noches especiales en Anfield”, dijo a TNT Sports el capitán de Liverpool Virgil van Dijk. “Nuestros aficionados son la columna vertebral del club, y ojalá puedan estar ahí para nosotros otra vez”.

Podría ser otra noche ajetreada para Liverpool, incluso en casa.

“No vamos allí a defender, eso no está en nuestra mentalidad”, anticipó Luis Enrique. “Pero sabemos que habrá momentos en los que sufriremos en Anfield. Lo sé, habiendo estado allí muchas veces como jugador y entrenador”.

El equipo de Slot venía tambaleándose tras una contundente derrota 4-0 ante el Manchester City en la Copa de la FA, pero esta vez fue mejor dirigido en la defensa. Con el brasileño Allison aún lesionado, Giorgi Mamardashvili —compañero de Kvaratskhelia en la selección de Georgia— continuó en el arco de Liverpool.

Dembélé mostró gran técnica al borde del área antes de tocar la pelota hacia la izquierda para Doué, cuyo disparo desviado se elevó por encima de Mamardashvili y se coló por debajo del travesaño.

Mamardashvili se reivindicó con una gran atajada a corta distancia al final del primer tiempo ante Doué, nuevamente habilitado por Dembélé.

Otra buena jugada del PSG, instantes después, terminó con un remate fallido de Dembélé. Luego llegó una peor definición, y Dembélé se tomó la cabeza con las manos tras mandar la pelota por encima del travesaño desde muy cerca a los 53 minutos después de un pase atrasado de Nuno Mendes.

Dembélé estrelló un remate en el poste en el tramo final.

En el otro partido de cuartos de final del miércoles, Atlético de Madrid ganó 2-0 en Barcelona.

Salah en el banquillo

Slot hizo cinco sustituciones, pero mantuvo a Mohamed Salah en el banquillo durante todo el partido.

“En la última parte del partido tratamos de sobrevivir”, dijo Slot, explicando por qué Salah no ingresó. “Mo tiene numerosas cualidades, pero para estar defendiendo 25 minutos dentro de su propia área , es mejor que Mo ahorre energía para los partidos que vienen” .

Hugo Ekitiké lideró el ataque ante su antiguo club y remató desviado al inicio del segundo tiempo.

El delantero de Liverpool Alexander Isak —el fichaje récord británico por 125 millones de libras (170 millones de dólares)— ingresó a los 78 minutos al reaparecer tras una fractura de tobillo.