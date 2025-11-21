La FIFA expulsa al Club Atlético San Cristóbal de la LDF por supuesta manipulación de partidos

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció hoy la expulsión del Atlético San Cristóbal de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

El organismo internacional determinó que el club incurrió en “actividades relacionadas con la manipulación de partidos y competiciones”, lo que constituye una clara violación del artículo 20 de su Código Disciplinario.

Como consecuencia, el primer equipo del Atlético San Cristóbal será degradado a la LDF Expansión, la segunda división del fútbol dominicano, a partir de la próxima temporada.

Además, la FIFA ha ordenado a la Federación Dominicana de Fútbol a implementar un plan educativo para prevenir futuros casos de amaño, un programa que busca reforzar la integridad en las competencias locales.

La medida ha sido notificada formalmente a las partes implicadas, y la Federación dominicana dispone ahora de 10 días para solicitar una “decisión motivada” que explique en detalle los fundamentos del fallo.

En caso de hacerlo, esa versión argumentada podría publicarse en el sitio legal de la FIFA, tal como prevén sus estatutos.