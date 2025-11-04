Lewandowski asegura que su temporada comienza ahora tras varias lesiones

El delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, afirmó este martes que está listo para rendir nuevamente tras un inicio de temporada marcado por las lesiones.

El jugador de 37 años tuvo problemas físicos en el muslo que le impidieron disputar el Clásico que su equipo perdió 2-1 el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Además, el entrenador Hansi Flick rotó a Lewandowski con Ferran Torres para dar tiempo al exdelantero del Bayern a recuperar su estado de forma.

El atacante apareció como suplente el domingo en la victoria del Barça contra el Elche en LaLiga y está listo para jugar contra el Brujas en Champions el miércoles.

"Físicamente estoy bien. He estado lesionado y mi temporada ha empezado ahora. Al final también estoy pensando en mi equipo y cómo ayudarlo", contó en rueda de prensa.

"Cuando tienes muchos partidos en la temporada es importante estar bien hasta el final de temporada. Esta lesión es un poquito diferente para mí, pero he estado trabajando muy bien estas dos o tres semanas", agregó el ariete.

Lewandowski espera alcanzar la forma del pasado año: "He perdido muchos partidos por la lesión. Pero cuando estoy jugando, a goles por minuto, creo que el nivel puede ser similar".

Por su parte, Flick elogió el arduo trabajo del jugador polaco. "He trabajado con él durante cuatro años, cuatro y medio, nunca he tenido un jugador que sea más profesional que él", recalcó.

"Cuando se lesionó le dije que tal vez estaría fuera cinco semanas, pero no sé qué tiene en su ADN, que pudo jugar (antes)", señaló.