Anthony Richardson y otros QBs necesitan más tiempo para desarrollar su talento

Anthony Richardson tuvo menos juegos como titular que Bryce Young antes de que lo enviaran a la banca.

Los Colts de Indianápolis enviaron a su quarterback de segundo año a la banca esta semana después de que 10 encuentros, incluyendo seis esta temporada.

Los Colts (4-4) recurrirán al Joe Flacco, de 39 años, debido a que el entrenador Shane Steichen cree que el veterano les da al equipo “la mejor oportunidad de ganar ahora”.

No está equivocado.

Flacco fue MVP del Super Bowl con los Ravens hace más de una década y tiene foja de 2-1 con los Colts. Terminó 4-1 con Cleveland el año y pasado y ayudó a los Browns a avanzar a los playoffs.

Richardson, de 22 años, lanzó sólo 393 pases en el colegial con Florida antes de que los Colts lo eligieran con la cuarta selección general el año pasado. Richardson tiene talento natural, pero aún necesita desarrollar ese talento. Completó el 50,2% de sus pases con ocho intercepciones y sólo siete touchdowns.

Se convirtió en el cuarto quarterback enviado a la banca esta campaña junto a Young, Garden Minshew y Justin Fields.

Young fue la primera selección del draft 2023. C.J. Stroud, quien fue la segunda selección de Houston, es el único integrante de esa clase de quarterbacks que está teniendo éxito. Will Levis, la 33ma selección, tiene marca de 4-10 en 14 juegos como titular con Tennessee y se perdió los últimos dos duelos con una lesión de hombro.

PANTHERS: Young fue enviado a la banca tras dos juegos de titular esta temporada. La temporada pasada tuvo marca de 2-14 y batalló para cumplir con las expectativas tras ganar el Trofeo Heisman con Alabama.

Young regresó a la titularidad la semana pasada debido a una lesión de Andy Dalton y se mantendrá como titular. Los Panthers tienen marca de 1-7 y necesitan considerar si Young será parte de su futuro.

STEELERS: Fields estaba jugando bien cuando el entrenador Mike Tomlin optó por Russell Wilson. Fields los ayudó a tener marca de 4-2, pero Tomlin quiere ver si Wilson puede llevar a la ofensiva a otro nivel.

RAIDERS: Minshew superó a Aidan O'Connell por la titularidad en el campamento de entrenamiento, pero fue enviado a la banca después de tres juegos. Regresó por una fractura de pulgar de O'Connell, pero los Raiders (2-6) tienen foja de 2-4 con él y seguramente volverán con O'Connell cuando se recupere.

GIANTS: Daniel Jones no ha lanzado pases de touchdown en tres juegos y ha batallado en sus últimos tres juegos. Los Giants (2-6) pelean por tener una de las primeras cinco selecciones del próximo Draft y seleccionar su quarterback franquicia. El suplente Drew Lock no es la respuesta a largo plazo, pero podrían optaron por él eventualmente.

BROWNS: Una lesión de Deshaun Watson obligó al equipo a decidirse por Jameis Winston, una decisión que seguramente debieron tomar desde antes. Parece que el entrenador Kevin Stefanski optó por Watson debido a que el equipo canjeó varias selecciones de draft y le dieron un contrato garantizado de 230 millones de dólares por cinco años.

JETS: Aaron Judge no será enviado a la banca. El cuatro veces MVP finalmente demostró lo que puede hacer en la segunda mitad de la victoria 21-10 ante Houston. Pero si los Jets (3-6) no siguen sumando victorias y vuelven a estar en posición de postemporada, no hay razón para continuar con Rodgers y arriesgar una lesión para el 2025.