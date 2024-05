Milton Ray Guevara, de la Constitución al fútbol

La vida pública del abogado Milton Ray Guevara ha sido conocida por sus dotes como político en su etapa de senador de Samaná del 1998 al 2000. Como funcionario público en su función de Ministro de Trabajo del 2000 al 2004, y como presidente del Tribunal Constitucional durante los últimos 12 años contando hasta diciembre pasado. Todo esto, además de sus habilidades como docente universitario y diplomático.

Después de haber logrado prácticamente todo lo que como académico y profesional se propuso, a Ray Guevara le quedaba quizás solo un sueño por cumplir: Dedicarse a su deporte favorito, el fútbol.

Y, como no hay mayor fuerza que hacer lo que se realmente se quiere, el magistrado pasó por alto que tiene 75 años de edad para presidir la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

Aunque tras su salida del TC su primer pensar fue finalmente descansar de las togas y los birretes y todo lo que eso implicaba, además de por supuesto, dedicar tiempo a su familia, no pudo rechazar una petición de su gran amigo Manuel Estrella.

“Él (Estrella) tenía mucho tiempo tratando de entregar el cargo de presidente de la LDF, pues su condición de también máxima cabeza del Cibao FC lo hacía sentirse mal en ocasiones por ser juez y parte. Entonces cuando él supo que yo me iba del Tribunal, rápidamente se dirigió a mí y supo convencerme para que yo tomara el puesto”, dijo Guevara al ser entrevistado en el programa Café Deportivo del Listín Diario por Héctor J.Cruz, editor deportivo, y quien suscribe.

Pero el idilio entre Ray Guevara y el fútbol no es algo reciente, ni tampoco fortuito, sino todo lo contario, se trata de una vida en la que el ahora presidente de la LDF ha estado totalmente enamorado del deporte que él definió como el más bonito del mundo.

“Siempre he sido un hombre de deporte desde mi juventud. Practiqué béisbol, softbol, pero mi mayor pasión ha sido el fútbol, e incluso cuando fui decano de estudiante de la Universidad Católica Madre y Maestra, en las mañanas me iba a practicar, y desde esa época siempre fui un fiel seguidor y amante del deporte más lindo del mundo”, dijo Guevara.

En su largo historial como fanático y conocedor del fútbol, además de los partidos de la LDF, los cuáles indicó que ve desde que la liga se creó en el 2014, Guevara también ha sido testigo de cientos de juegos en Europa, específicamente en Francia, España, Italia, entre otros países.

“Viví en Francia durante siete años de estudiante y posteriormente como diplomático, y desde el principio lógicamente fui un gran aficionado del fútbol. Primero residí en Niza y fui muy fanático del equipo de esa ciudad, y luego me mudé a París, y allí me convertí en un apasionado por el PSG”, sostuvo el presidente de la LDF.

“Soy socio del Real Madrid en el sentido de preferencia como fanático, ya que han sido tantos los partidos a los que he ido a verlos jugar, que me otorgaron una credencial honorífica que me otorga descuentos para compras de boletos y en las tiendas del equipo”, añadió.

Siempre estuvo pendiente

La ajetreada vida de un juez presidente del TC, no fue excusa para Ray Guevara también mantenerse ligado al deporte, especialmente al fútbol, por lo que incluso aprovechó su cargo para hacer varios inéditos eventos deportivos que vincularon los tribunales y altas cortes.

“Yo complementé el trabajo con el cuidado de la familia y el cultivo personal de mi espíritu proporcionado por el deporte. Por ejemplo, en el Tribunal yo creé los Juegos Deportivos Constitucionales, también hicimos los Juegos de las Altas Cortes, donde participaban la Fiscalía del Distrito Nacional, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y la Suprema Corte de Justicia, o sea, que incluso en mis funciones de juez también involucré el deporte”, expresó Guevara.

“Con la tensión que vive un juez, no hay manera de tener una vida mental y espiritualmente estable si no es disfrutando de los placeres que le dan color a la vida, y eso lo hace el deporte”, dice el Magistrado, que estuvo acompañado de Jorge Allen Bauger, director general de la LDF.

El Tribunal Constitucional perdió su presidente, la liga dominicana de futbol ganó un gran apasionado por ese deporte.