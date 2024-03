El Paris Saint Germain vuelve a empatar con Mbappé otra vez de suplente

El líder Paris Saint-Germain se atragantó el domingo con empate en casa 2-2 ante Reims, en el segundo partido consecutivo que Kylian Mbappé fue relegado al banco de suplentes en la liga francesa.

Fue el tercer empate seguido del reinante campeón de la Ligue 1 y su ataque lució tímido sin la presencia del astro francés. Mbappé ingresó a los 73 minutos con el marcador 2-2.

El delantero no tardó en apuntar al arco con un disparo que salió apenas desviado. También falló al intentar conectar un remate de chilena y acabó frustrado al disparar directo al portero desde 20 metros. Mbappé lidera la tabla de goleadores de la liga con 21 dianas.

A falta de nueve jornadas en el campeonato, el PSG lidera con 10 puntos de diferencia sobre su perseguidor inmediato Brest.

Mbappé venía de firmar ambos goles el martes para la victoria del PSG por 2-1 ante la Real Sociedad que selló la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pero el técnico Luis Enrique está rotando a sus jugadores con miras a la próxima temporada sin Mbappé, quien se marchará este verano boreal.

Luis Enrique aseguró que no ha sacado el pie del acelerador debido a la amplia ventaja del PSG.

“Nuestro objetivo es ganar la liga lo antes posible”, afirmó el entrenador español.

También aseguró que continuará con la rotaciones: “Voy a seguir, siempre y cuando vea que mis jugadores me acompañan... De sobresaliente me ha ido”, sostuvo.

Reims se adelantó a los siete minutos tras un fallo garrafal del lateral derecho Achraf Hakimi, quien perdió un balón dentro del área y el volante Marshall Munetsi aprovechó para anotar.

“No he visto a mi equipo relajado en ningún momento. Lo he visto con la ambición y la mentalidad adecuada”, indicó Luis Enrique. “No me ha gustado el regalito... no estamos aquí para regalar, no me gusta regalar y el primer gol es un regalazo”.

El PSG igualó 10 minutos después cuando el capitán visitante Yunis Abdelhamid quiso despejar un tiro de esquina, pero depositó el balón en su propia red.

Gonçalo Ramos fue el titular en el ataque y puso arriba 2-1 al PSG a los 19 cuando Reims no supo despejar un centro y el portugués no perdonó.

Los visitantes igualaron poco antes del descanso. El zaguero Emmanuel Agbadou habilitó al delantero Oumar Diakité, cuyo remate batió al arquero Keylor Navas. El costarricense fue titular para rotar a Gianluigi Donnarumma

Más tarde el domingo, el tercero Mónaco visitaba a Estrasburgo y el Olympique de Marsella enfrentaba a Nantes.