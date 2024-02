El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, defendió este viernes a Xavi Hernández en su decisión de abandonar el FC Barcelona a final de temporada porque, pese a ser "el actual campeón" de LaLiga EA Sports, "en España no se perdona a nadie"; mientras que tiene claro que van a recibir a "un gran Barça" y que por ello sería "grandioso" poder ganarle en Mendizorrotza este sábado, dando más valor al momento de su equipo que el del rival.

"Creo que él ha expresado su situación y si ha decidido hacer eso es porque realmente lo siente así. Por ejemplo, los resultados de Arteta al principio con el Arsenal, eso aquí no se permite. Xavi es el actual campeón de liga y si ganase cada dos años se diría que es muy bueno y va en esa media. Pero son críticas que entiendo que son por este deporte, pero es en nuestro fútbol, porque en otros países no pasa", expresó Luis García Plaza en la rueda de prensa previa al encuentro ante el FC Barcelona.

El técnico madrileño aseguró que en su profesión pueden hacer "uno o dos años buenos" que si fallan son destituidos. "Estamos acostumbrados a ello y él lo estará sufriendo porque sobre todo es 'culé', pero este año todavía le queda una competición que nunca sabes como es la Liga de Campeones. El Real Madrid ha sido experto en eso, en no ir bien en liga y después ganar la Champions", apuntó.

"Él lo siente así y se ha preferido apartar, pero hasta ahora el trabajo de Xavi no creo que sea malo, es mi opinión, pero en España no se perdona a nadie. Yo aquí llevo un año y medio, pero el día que empiece a fallar, me iré a casa. Es el fútbol y es la presión que tenemos y además la llevamos con una naturalidad normal", analizó.

Por otro lado, el técnico de 51 años aseguró que espera "un gran Barça" pese a su dubitativo momento. "Está invicto fuera de casa y estamos infravalorando a un equipo que está siendo temible fuera de casa. Vamos a necesitar aquí un ambiente brutal, y en cuanto no demos el máximo nuestro, tenemos cero posibilidades de ganar", admitió.

"Tenemos que hacer un gran trabajo defensivo y vamos a tener la pelota mucho menos que otras veces. Vamos a tener que ser punzantes con balón y competir el partido, pero los favoritos son ellos y nos va a costar mucho ganar o puntuar. Es el momento idóneo para jugar contra el Barça, pero por nosotros, porque estamos bien, pero la diferencia entre los equipos es muy grande y aún así, en nuestro mejor momento, el Barça te puede ganar y quien no vea eso no tiene ni idea de fútbol", afirmó.

Además, García Plaza considera que el FC Barcelona tiene "grandísimos jugadores, capaces de sin jugar bien en un momento solucionar la papeleta ellos solos". "Un poco como pasó allí en el partido de ida, entonces vamos a ponernos en tesitura. Este sábado necesitamos aquí un ambiente brutal y que estemos todos juntos", remarcó.

"El Barça es un gran equipo que no está a lo mejor en ese nivel de exigencia o de acierto en la que están el Real Madrid y el Girona, pero sigue estando entre los cuatro primeros y sigue siendo un grandísimo equipo, con grandísimos jugadores y nos va a costar mucho ganar o puntuar. Ahora bien, que vamos a competir no lo dudéis. Vamos a salir a tope y a por ellos", confirmó.

El entrenador del Alavés no olvida que están "muy bien con 10 puntos por encima del descenso", pero fue cauto. "Creo que los entrenadores tenemos que ser siempre el que lleva un poco la contraria del mundo. Yo creo que nuestra afición es muy lista y sabe que nosotros estamos hechos para padecer, para sufrir, para pelear cada partido y que nos queda mucho por hacer", advirtió.

"En esta categoría puedes encontrar una racha de cuatro o cinco partidos que no ganas, porque nos ha pasado, y entonces tenemos que seguir con tranquilidad. Pero lo que está claro es que una victoria mañana sería grandioso, ya que ponernos con 29 ó 27 puntos a estas alturas sería dar otro 'pasito' adelante y muy importante", concluyó el entrenador 'babazorro'.