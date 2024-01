Las entradas del partido Nashville SC y Moca FC en Copa Campeones Concacaf 2024 están a la venta

El club de Moca FC comunicó que las ventas de los boletos para el partido inaugural de la Copa de Campeones de Concacaf 2024, el jueves 22 de febrero ante el Nashville SC, en el estadio Cibao FC, de la Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, ya están en diferentes puntos para su adquisición.

Los puntos de ventas anunciados por el equipo aurinegro son, Todo Tickets, Plaza Lama en sus puntos de servicios y las oficinas del MOCA FC, ubicadas en el Polideportivo José Sánchez Pérez de esta ciudad.

Los precios son de RD$1,000.00 mil pesos en el VIP y de RD$300.00 pesos entradas general, informando el equipo aurinegro que el escenario está preparado en ruta al primer juego que escenificarán este 2024 en el estadio Cibao en Santiago, pautado a las 8:00 de la noche.

Luego cumplirán con el segundo juego el 28 de febrero en el estadio GEODIS Park ubicado en la zona de Fairgrounds, en el barrio de Wedgwood-Houston de la ciudad de Nashville.

Firma de acuerdo con empresa Todo Tickets

El club aurinegro ejecutó la firma con la empresa de Todo Tickets, en las oficinas del Polideportivo Moca 85, encabezados por su presidente, José Bautista, y Ricardo Taveras, presidente de Todo Tickets en la República Dominicana.

Bautista declaró su entusiasmo por el acuerdo con la empresa de boletería, de una gran trayectoria en el marco de taquilla y con una plataforma digital internacional, responsable de la venta de boletos a nivel nacional e internacional en los compromisos venideros.

Amistosos 2024 del MOCA FC

El Moca FC también anunció que sostendrá una serie de partidos amistosos arrancando el 26 de enero vs O&M, siguiendo el 9 de febrero vs NYRFC de EEUU y el 15 de febrero vs Toronto FC.