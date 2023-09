Junior Firpo se reúne con directivos de la Federación Dominicana

El trabajo que viene desarrollando Rubén García como presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, fue elogiado por el jugador dominicano Junior Firpo, en un encuentro con los directivos de Fedofútbol en Inglaterra.

Firpo, quien nació en Santo Domingo el 22 de agosto de 1996, admitió también que siempre sigue la selección, y que tiene en sus planes en algún momento jugar para la tricolor.

Tanto García como el DT de la selección Marcelo Neveleff viajaron a Europa para seguir trabajando en post de que esos jugadores de la diáspora dominicana puedan jugar con el equipo nacional.

“Ahora mismo me encuentro muy bien, estoy casi recuperado de mi última lesión con muchas ganas de volver a jugar con el equipo”, comentó Firpo, al hablar con García y Neveleff.

“Claro que la he seguido (la selección). Siempre sigo un poco lo que hace República Dominicana a nivel de deportes. Al final yo nací allí toda mi familia es dominicana y para mí es un orgullo cada vez que Dominicana logra algo a nivel de deporte que es a lo que me dedico”, añadió el defensa del Leeds United.

“Me da mucha alegría que por fin se empiece a conocer a República Dominicana a nivel de selecciones en el fútbol, es muy importante lo que hizo la selección U20 y que el país clasificara a un evento tan importante como unos Juegos Olímpicos, que tendrán una visibilidad mundial”, manifestó. “

“Tuvimos una charla muy buena aquí en Inglaterra, muy productiva en la que pude ver que el rumbo del futbol dominicano está en buenas manos ahora mismo y que tiene un futuro prometedor. Y si, obviamente me presentaron todo el proyecto y todas las ideas que hay para el futuro del fútbol en República Dominicana, tal y como he dicho fue una conversación muy sana y buena”, argumentó Firpo.

Para Firpo, “es un orgullo y un honor que el aficionado dominicano espera mi llegada a la selección. Pero bueno al final yo siempre soy cauto con mis palabras, no me gusta hacer ilusiones a nadie o hacer promesas y luego no cumplirlas”.

Concluyó diciendo que “lo único que le puedo decir al aficionado dominicano es que confíen en lo que se está haciendo, la federación está en buenas manos y el futuro es muy bueno”.