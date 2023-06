Equipos de LDF con la mira puesta en el plano internacional

Cuatro equipos de la Liga Dominicano de Fútbol tendrán participación en competiciones internacionales en el segundo semestre del año.

Cibao FC, Club Atlético Pantoja y Moca FC jugarán la Concacaf Caribbean Cup, contienda que tiene fecha de inicio el próximo 22 de agosto.

El plantel de Cibao representará el fútbol profesional dominicano como campeón de la temporada 2022, Pantoja como subcampeón, y el plantel de Moca como el mejor equipo posicionado después de las etapas de Liguilla y Semifinal.

Cibao FC y Pantoja estarán enclavado en el grupo de la justa en el que medirán fuerzas contra el Harbour View y el Dunbeholden de Jamaica.

De este certamen, saldrán los tres equipos de la zona del Caribe que jugarán la Concacaf Champions League 2024.

El cuarto equipo dominicano que tendrá actividad en el concierto internacional será O&M FC. El equipo universitario jugará la Concacaf Caribbean Club Shield del 3 al 13 de agosto.

El once académico jugará en el grupo C de la justa ante el SV Robinhood ( Surinam), B1 FC (Santa Lucia), AS Etiole de Matoury (Guayana Francesa).

O&M se ganó el derecho de jugar esta competición tras haber cerrado la temporada regular 2022 como el mejor equipo posicionado, distinto al líder de la temporada regular que a la postre fue el campeón y subcampeón de la campaña.