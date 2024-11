Fedoboxa designa con el nombre de Bienvenido Solano el Salón de Conferencias de la institución

Con la presencia de más de 30 dirigentes deportivos, personalidades, medallistas olímpicos y periodistas, la Federación Dominicana de Boxeo Aficionado (Fedoboxa) reconoció la vida y aportes del ingeniero Bienvenido Solano a favor del boxeo, el deporte y la sociedad dominicana.

En su honor se desveló una gigantesca foto en el salón de actos de la Fedoboxa, que en adelante llevará su nombre.

Luis Mejía Oviedo, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y pasado presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); los ex Secretarios (ministros) de Deportes Francisco Torres y Felipe Payano; Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano; Franklin de la Mota y Kennedy Vargas, viceministros deportivos; Luisa Guerrero, del comité ejecutivo del COD, dijeron presentes en los salones de la federación que por más de 20 años dirigió Solano.

También hicieron uso de la palabra, el ex viceministro Rafael -Fey- Duquesa, Pedro Julio Quezada, de la federación Arte y Cultura; el reputado dirigente y técnico Nelson Ramírez, el ex director de Inefi Luciano Ramírez, el presidente de la federación de natación Radhamés Tavarez, el presidente de la federación de judo Gilberto García, el presidente de la federación de pesas William Ozuna, el general Marcos Jiménez, el expresidente de la federación de golf y ex del comité ejecutivo del COD Rafael Villalona, don Pedro Almonte, el editor deportivo de El Nacional Leo Corporán.

Además, el histórico púgil Félix Díaz, medalla de oro en Juegos olímpicos, así como también asistieron los boxeadores medallistas olímpicos Cristian Pinales y Yunior Alcántara.

Presentes, los integrantes del comité ejecutivo de la Fedoboxa: Primitivo Cadete, tesorero; Ramón Leonado, secretario; Miguel Martínez, Félix Díaz, Luciano Ramírez, entre otras personalidades.

Rubén García, presidente de la Fedoboxa y organizador del acto, habló de los grandes aportes que viene realizando Solano a favor del desarrollo y masificación del boxeo. Dijo que el hoy presidente Ad Vitan de la federación se inició como vocal de esa institución en los años 70, hasta alcanzar pocos tiempos después la presidencia.

“Su accionar, su don de vida, empeño y dedicación; además de los grandes éxitos alcanzados, es por lo que fue designado Presidente Ad Vitan de nuestra federación”, destacó García.

Resaltó algunos de los logros del boxeo durante la presidencia de Solano, como fue la primera medalla olímpica del país con el peleador Pedro Julio Nolasco, una medalla de oro olímpica con Díaz, dos medallas olímpicas de bronce con Pinales y Alcántara, además de convertir a la federación en la de mayor aporte para el país durante mucho tiempo.

Cada uno de los allí presentes expresaron palabras de reconocimientos para Solano, iniciando Mejía Oviedo, quien destacó la concurrencia en el acto, de la que dijo es más que demostrativo “de que aquí se está haciendo justicia, al reconocer la vida y los aportes de este hombre tan humilde como lo es el ingeniero Bienvenido Solano”.

Mejía felicitó a la Fedoboxa por reconocer a Solano, quien ha dedicado toda una vida a favor del boxeo y del deporte.

Guzmán dijo que la calidad humana y los aportes de Solano deben ser referentes a seguir por todo el que aspira dirigir o formar parte de la familia deportiva.

El exsecretario (ministro) Torres igual destacó las cualidades que adornan a ese histórico dirigente del boxeo, que alcanzó altos niveles a nivel internacional.

Jey Payano, exsecretario y exministro de deportes, se mostró honrado al participar del reconocimiento, destacando la personalidad de Solano.

De la Mota, quien representó al ministro Kelvin Cruz, expresó el gran aprecio y valoración que siente por Solano. También resaltó sus aportes a favor del deporte.

Guerrero, hablando en nombre del comité ejecutivo del COD, resaltó el respeto que se ha ganado Solano a nivel internacional y que a su entender debe llenar de orgullo al deporte dominicano.

Solano, visiblemente emocionado, agradeció a la federación, incluyendo a los que integran el comité ejecutivo, por el reconocimiento. También agradeció a los que le acompañaron en sus años como presidente y a los dirigentes ejecutivos del deporte dominicano en los años que fue vicepresidente del COD.

“Ahora es más fácil hacer deporte, pero no fue así por allá en 1975 cuando llegué al comité ejecutivo de la federación, porque no habían tantos recursos”. “Fueron muchos años de lucha, muy duros”, recalcó. Solano recordó su participación en los primeros juegos nacionales en 1977, con un presupuesto de $275 mil pesos.

Agradeció a todos por la presencia en el acto en su nombre, así como por las palabras de los que asistieron y se expresaron.