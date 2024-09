Canelo Álvarez, favorito para derrotar hoy a Berlanga

Edgar Berlanga aún no ha saboreado la derrota después de 22 peleas profesionales, 17 por nocaut, y no sólo dijo que tiene la intención de mantener intacto su récord invicto, sino de ganar en seis asaltos el sábado por la noche.

Pero si se ve obligado a llegar hasta el final, Berlanga lo permitió, también estaría bien.

Canelo Álvarez no se lo cree.

"Es fácil decir que me van a noquear, pero es mucho más difícil hacerlo", dijo Álvarez. "El sábado por la noche va a ser muy difícil para él, seguro. Me he preparado para el nocaut. Me encanta la sensación de un nocaut y voy a hacer todo lo posible para lograrlo".

Los apostadores comparten el escepticismo de Álvarez, lo que lo convierte en favorito 25-1 en BetMGM Sportsbook.

Álvarez, el campeón de peso súper mediano del CMB y la OMB que también tiene un récord de 61-2-2 con 39 nocauts, encabeza una cartelera que también incluye otras dos peleas por el título. El campeón de peso mediano de la AMB, Erislandy Lara, se enfrenta a Danny García, y Caleb Plant pelea contra Trevor McCumby por el título interino de peso súper mediano de la AMB.

Este es uno de los dos principales eventos de deportes de combate que compiten entre sí el fin de semana del Día de la Independencia de México, ambos tratando de atraer a las bases de fanáticos de ese país.

Álvarez, de 34 años y oriundo de Guadalajara, ocupa el primer lugar en el T-Mobile Arena. A solo tres millas de distancia, la UFC hace su debut en el Sphere con siete peleadores mexicanos en la alineación.

Álvarez parece tener de nuevo a la multitud de su lado, convirtiéndose en Las Vegas su segundo hogar después de su México natal.

"Es un honor pelear en esta fecha", dijo Álvarez. "El Día de la Independencia de México es muy importante para nosotros. Es muy especial y estoy muy orgulloso de luchar por el pueblo mexicano".

Se enfrenta a Berlanga, un nativo de Nueva York cuyos padres son de Puerto Rico.

"Podría ser la cara del boxeo puertorriqueño después del sábado por la noche", dijo Berlanga. "Lo he querido durante muchos años y ahora me toca a mí".

Sin duda, será todo un desafío para Berlanga, de 27 años, quien se enfrenta a un boxeador legendario incluso si Álvarez ya pasó su mejor momento.

No ha terminado una pelea temprano desde que registró un nocaut técnico sobre Plant hace casi tres años para convertirse en el campeón indiscutible. La FIB le quitó el título a Álvarez después de que decidió enfrentarse a Berlanga en lugar de pelear contra su retador No. 1, William Scull.

Las tres defensas más recientes del título de Álvarez, sin embargo, no fueron reñidas, incluso si todas fueron a las cartas de los jueces.

"Entrenamos muy duro porque sabemos que esta pelea no se trata de físico o tamaño", dijo Mark Farrait, entrenador de Berlanga. "Se trata de experiencia e inteligencia, algo que Canelo cree que Edgar no tiene. Estamos aquí para hacer una declaración y mostrarle al mundo nuestra paciencia y nuestra ejecución.

"Sé que Canelo va a salir y pelear de manera inteligente. No va a pelear con Edgar de inmediato porque si lo hace, van a ser fuegos artificiales desde el principio. Esta es nuestra oportunidad de derribar al rey del trono".

Álvarez no se lo cree.

Tampoco lo son los apostadores.

Y el esperado público pro-Canelo probablemente tampoco vea que eso suceda.

"Hemos entrenado duro porque sabemos que nos enfrentamos a un peleador joven que viene a ocupar nuestro lugar", dijo Eddy Reynoso, manager y entrenador de Álvarez. "Berlanga es fuerte y quiere demostrar su valía contra Canelo.

"Hemos sido muy minuciosos en el entrenamiento para su pelea. Tenemos todo lo que necesitamos para Berlanga y venimos a hacer historia".