El campeón Carlos Adames tiene 35 hermanos

La cantidad de hermanos que tiene Carlos Adames supera por mucho la de peleas ganadas que le llevaron a ser campeón del Consejo Mundial de Boxeo en la competitiva categoría de los medianos (160 libras).

También el número de 25 defensas realizadas por el legendario peso completo estadounidense Joe Louis y la colombiana Cecilia Braekhus, quienes comparten el récord para cualquier categoría de los distintos organismos mundialistas.

El padre de “Caballo Bronco”, Santiago Adames, cual si fuere un semental, procreó 36 hijos con once mujeres.

Don Santiago Adames, el prolífico padre de "Caballo Bronco.Fuente Externa

“Mi papá era un hombre, como decimos nosotros, mujeriego”, declaró Adames, quien tiene un palmarés de 23 victorias, incluidas 18 por nocaut, y una derrota.

“Registrado tiene a 36 hijos. En la actualidad ´solo´ quedamos 35, pero él reconoció a todos sus hijos y pudo declararlos”, reveló durante la entrevista concedida vía zoom al programa dominical “La Hora del Deporte”, que se trasmite de once de la mañana a una de la tarde por CDN-Deportes.

“Caballo Bronco”, quien reside en Las Vegas, Estados Unidos, una de las principales mecas del boxeo, aclaró que de ese grupo, once son hermanos de padre y madre. Su progenitora se llama Altagracia Contreras Adames.

De otro lado, el recién designado campeón absoluto de los medianos anunció que se está preparando para realizar el 15 de junio próximo la defensa del cinturón ante el norteamericano Terrel Gausha, quien tiene foja de 23 triunfos, entre ellas 12 por la vía del sueño, tres derrotas y un empate.

Aseguró que es el más temido en esa división, a tal punto que el mexicano Saúl –Canelo—Álvarez ha evadido enfrentarlo.

“Es muy riesgoso todavía”, reveló que dijo “Canelo” el pasado año cuando se le propuso enfrentarlo y prefirió a Jermell Charlo, a quien venció por decisión unánime en septiembre en la categoría supermedianos.

Dijo que se mantuvo entrenando como pelear sustituto ante cualquier eventualidad que se le pudiera presentar a Charlo y que, incluso, participó en el pesaje previo a la reyerta

Traspies

Su único revés en el campo profesional fue ante el brasileño Patrick Teixeira en 2019.

Este le superó por decisión unánime 116-111, 114-113 y 114-113 en un cartel montado en Las Vegas, Nevada.

Adames reconoció que tanto él como su esquina subestimaron a Texeira, quien resultó mucho mejor de lo que pensaban.

“En un momento de descuido no tanto de mí, sino de mi equipo, no nos concentramos al cien (to) por ciento. Pensábamos que era uno más del montón y fue un rival bastante fuerte”, confesó.

“Esa noche me sirvió de bastante experiencia porque de los errores uno aprende”, manifestó el pugilista nativo de Elías Piña.

No obstante, destacó la calidad del equipo que le asiste y consideró que su entrenador, el cubano Ismael Salas, si no es el mejor del mundo ocupa la casilla número dos.