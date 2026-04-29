Juan Soto jonronea pero no evita revés de Mets ante Nacionales

Brady House coronó una entrada de siete carreras en el cuarto inning con el primer grand slam de su carrera y los Nacionales de Washington aplastaron a los tambaleantes Mets de Nueva York por 14-2 en una lluviosa noche de miércoles en el Citi Field.

Curtis Mead conectó un jonrón en la parte final del partido y logró cuatro de los 15 hits de Washington, mientras que los Nacionales establecieron un récord de carreras en la temporada. También anotó cuatro veces.

James Wood impulsó tres carreras y anotó tres más. CJ Abrams conectó tres hits y produjo dos carreras para los jóvenes Nacionales, quienes se recuperaron de la derrota por 8-0 en el primer partido de la serie el martes y mejoraron su récord a 11-7 como visitantes.

Cade Cavalli (1-1) lanzó seis entradas sólidas y ponchó a 10 bateadores, igualando su mejor marca personal, que logró en cinco entradas en su salida anterior contra Atlanta. Los últimos 24 de sus 97 lanzamientos fueron strikes, la racha más larga en las Grandes Ligas esta temporada.

El lanzador diestro se convirtió en el primer lanzador de Washington con al menos 10 ponches en aperturas consecutivas desde Max Scherzer en julio de 2020.

Juan Soto conectó un jonrón contra su primer equipo de las Grandes Ligas por segunda noche consecutiva y terminó con tres hits, pero los Mets (10-20) fueron derrotados por otra mala actuación de los lanzadores en la parte baja de su rotación, y Nueva York perdió por decimosexta vez en 19 juegos.

En su primera apertura desde el 13 de abril tras ser relegado al bullpen, David Peterson (0-4) permitió siete carreras en 3 2/3 entradas. Otorgó tres bases por bolas en la cuarta entrada, y House conectó un jonrón con bases llenas ante el ineficaz relevista Sean Manaea, el primer jonrón de los Nationals en lo que va del año, coronando así su mejor entrada de la temporada.

Nueva York permitió el mayor número de carreras este año y fue abucheada de nuevo por un público escaso en Queens.