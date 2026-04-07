Otros coaches

En la lista de coaches dominicanos de Grandes Ligas este año publicada ayer (22)existen unos cuantos màs, de acuerdo a datos que facilita el amigo Valentìn Contreras, uno de los jefes de Lidom.

Valentin, experto en beisbol, dice los nombres de Charlie Valerio, cátcher bulpen de Tampa, Flemin Báez,lo mismo en Seattle, Wellington Cepeda, lo mismo en Arizona y en Baltimore Yoel Polanco, igual función y Tomás Francisco, pitcher de pràcticas.

También tenemos a Juan Sandoval, asistente del coach de pitcheo en Milwaukee, y la suya es una historia muy especial.

De acuerdo a su biografía, Sandoval , ex lanzador, se vio envuelto en un feo incidente en un restaurante de Santo Domingo el 4 de abril del 2006. Se produjo una discusión entre un Seguridad y un cliente pasado de tragos, este último fue a su vehículo con una escopeta y la disparó .

Dice la historia que Salazar recibió tres tiros en su ojo derecho, fue sometido a dos cirugías y quedó permanentemente ciego. No pudo lanzar ese año, obvio.

El lanzador regresarìa al año siguiente con los Marineros, lanzó en doble A y triple A, y en el invierno fue seleccionado en regla 5 por Milwaukee.Más adelante sería dejado libre, luego firmó con Filadelfia, y terminaría lanzando con los Diablos Rojo de Mèxico en 2011. Aquí fue visto con varios equipos, incluyendo el Escogido. La suya es una historia de héroes.

LOS METS ADELANTAN

Tocò a Ronny Mauricio decidir el triunfo de los Mets 4 por 3sobre Arizona este martes por la tarde, en Citi Field. Eso sucedió en el dècimo inning, y Mauricio lo hizo en calidad de bateador emergente, su primer turno en la campaña pues fue llamado el domingo para ocupar el puesto del lesionado Juan Soto en la rotación.

Fue la cuarta victoria seguida de los Mets, que mejoran en 7-4 y están muy bien en todos los departamentos, especialmente en pitcheo con efectividad colectiva de 2.54, a tercera mejor de las mayores (Atlanta es primero con 2.23 y los Yanquis segundos con 2.30).

Los Mets tienen promedio de bateo en .249, para el 7mo. lugar, no han pegado tantos jonrones, tan solo 9 para el lugar 21, y en carreras anotadas tienen 53 para el 5to.puesto.

Su rotación de pitcheo viene funcionando bien con Clay Holmes, Kodai Senga, Freddy Peralta, Nolan McClean, y el zurdo David Peterson, el único que ha estado flojo. Además, en el relevo tienen a dos ex yanquis, Jake Weaver y Devin Williams , màs Huascar Brazobàn. Ninguno de ellos ha permitido carreras y la efectividad del trio està en 0.00.

Si usted tiene buen pitcheo estará ganando juegos pues asì es el beisbol. Los Mets lo están haciendo bien, hasta ahora.

TRES VETERANOS

Veamos informaciones de relevancia sobre varios jugadores dominicanos, algunos jóvenes, otros màs veteranos.

ONEIL CRUZ: Hace mucho ruido en su ofensiva con los Piratas pues ha conectado 4 jonrones (hasta la noche del martes) en apenas 40 turnos, con promedio de .300, OBP en .410 y OPS de 940.. Tiene 2 bases por bolas recibidas y 10 ponches , este último renglón su parte más negativa. El año pasado, Oneil se ponchó 174 veces en 417 turnos para 37%, una exageración, tomando en cuenta que la media de la liga está en 22%. .- Oneil , de 27 años de edad, tiene tiempo para madurar y mejorar, pese a sus conocidas deficiencias defensivas en el jardín central, antes en el short stop. El juega en contrato de un año por US$3.3 millones, y está en las mayores desde el 2021. Puede ser agente libre en 2027.

.-Gary Sánchez, de 33 años con los Cerveceros de Milwaukee, està en distintos roles y ha jugado primera, designado y cátcher. En 13 turnos solamente ha disparado 3 jonrones con 5 empujadas.Algo sorprendente pues el año pasado , con Baltimore, disparò 5 hrs, en 91 turrnos.. Gary tiene contrato de una temporada por US$1.5 millones.

.-.Carlos Santana, veterano de casi 40 añós de Arizona Diamondbacks, ha pasado a lista de lesionados por diez días.Sin embargo, llama la atención su pobre rendimiento, solo 2 hits en 24 turnos , pues nunca ha sido ese tipo de bateador. En una carrera de 17 años en las mayores,Santana suma 335 jonrones y ha jugado para Cleveland, Kansas City,Seattle, Piratas, Minnesota , y Cachorros.