Elly De La Cruz conecta doble y sencillo en triunfo de Cincinnati

Elly De La Cruz conectó un doble y un sencillo, Tyler Stephenson bateó un jonrón y cuatro lanzadores de Cincinnati se combinaron para lograr una blanqueada, mientras que los Rojos vencieron a los Marlins de Miami 2-0 el lunes por la noche.

Brandon Williamson (1-1) permitió tres hits en 6 2/3 entradas. Tras un difícil debut de temporada en el que permitió seis carreras y seis hits contra Pittsburgh el 31 de marzo, el zurdo de 28 años ponchó a cuatro y otorgó una base por bolas. Mantuvo a los Marlins sin hits hasta el sencillo de Otto López con dos outs en la cuarta entrada.

Los Rojos, que consiguieron su cuarta victoria consecutiva, comenzaron el lunes empatados con San Francisco con la menor cantidad de carreras anotadas en las Grandes Ligas, con 26. Anotaron nueve carreras en su barrida de tres juegos en Texas durante el fin de semana.

Sal Stewart, oriundo de Miami, impulsó la primera carrera de Cincinnati con un sencillo ante el abridor de los Marlins, Janson Junk, en la cuarta entrada. De La Cruz conectó un doble con un out y anotó tras un batazo de línea de Stewart por el centro del campo.

Stephenson amplió la ventaja con su jonrón al inicio de la octava entrada. Conectó un slider de Junk por encima del muro del jardín izquierdo para su segundo jonrón de la temporada.

Brock Burke relevó a Williamson y ponchó a Xavier Edwards para el tercer out de la séptima entrada. Tony Santillan lanzó la octava entrada antes de que Emilio Pagan cerrara el partido para conseguir su cuarto salvamento.

Agustín Ramírez conectó un triple con dos outs en la sexta entrada, pero Williamson ponchó a Jakob Marsee para acabar con la única amenaza de Miami.

Junk (0-1) permitió dos carreras y siete hits en 7 1/3 entradas, la mayor cantidad en su carrera. El lanzador derecho ponchó a tres y dio una base por bolas.

Edwards se fue de 0-3, poniendo fin a su racha de 12 juegos conectando hits que comenzó con los últimos tres juegos de la temporada pasada.