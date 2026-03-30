Moca y Pro-Peach ganan el Torneo de Voleibol de Arena Pre-Semana Santa "Villa Tapia 2026"

El trío conformado por los mocanos Pedro Reynoso, Diego García y Eduard Lantigua , en masculino, así como las capitaleñas Génesis Durán, Yeneiry Rosario y Katherín Guerrero se coronaron campeones del Torneo de Voleibol de Arena Pre-Semana Santa, escenificado exitosamente el pasado fin de semana en el complejo deportivo Fedevita.

Reynoso, García y Lantigua derrotaron 21-18, 21-19 en una emocionante final a David Caraballo, Braymer Tolentino y Eduard Rojas Jr. (“Los Guerreros de Jesús”) y recibieron como premio 50 mil pesos de manos del Flor Stephany Fernández, de Respuestos González.

Caraballo, Tolentino y Rojas Jr., en tanto, obtuvieron los 30 mil pesos reservados para el segundo lugar de la justa organizada por la Asociación de Voleibol de la provincia Hermanas Mirabal, que preside José Francisco Fernández, y que reunió a 18 equipos en la rama varonil y 16 en la de damas.

La tercera posición correspondió a los locales Melvin de Jesús, Ramón de Jesús y Jorge Rosario (Villa Tapia), quienes fueron galardonados con 15 mil pesos, mientras que en la cuarta finalizó el conjunto Puñal, de Santiago, integrado por José Infante, Emmanuel Gómez y Carlos Gómez (cinco mil pesos).

El diputado Félix Hiciano galardona con 40 mil pesos a Génesis Durán, Yeneiry Rosario y Katherin Guerrero, monarcas en la rama femenina.

Resultados femeninos

Génesis Durán, Yeneiry Rosario y Katherin Guerrero, el equipo ProPeach, se llevó los máximos honores en el torneo femenino al vencer 21-17, 21-19 en la final a Lía Díaz, Perla de Jesús Aybar y Nallelin Taveras (Pro-Girls, de Santo Domingo, con anotación

El diputado Félix Hiciano hizo entrega de 40 mil pesos a las nuevas monarcas del ya tradicional torneo de Villa Tapia. Díaz, De Jesús Aybar y Taveras, de su lado, recibieron 20 mil.

El tercer peldaño y los diez mil pesos del mismo fueron para el trío Pro-Gym 1 (Santo Domingo), compuesto por Gerleny Mercedes, Yamary Reyes y Alondra Reyes.

La cuarta posición fue para “Las Veteranas” veganas Pamela de León, Lisbeth Sarante y Johana Gil, quienes obtuvieron cinco mil pesos.

En la justa participaron jugadores del Distrito Nacional, Bonao, Villa Tapia, Salcedo, San Francisco de Macorís, La Vega y Santiago, principalmente.

El torneo contó nuevamente con el respaldo del Ministerio de Deportes, Alcaldía de Villa Tapia, G&G Import, senadora Mercedes Ortiz, Freddy Núñez Financiamiento, Félix Hiciano, Fernández Cáceres Comercial, Impulsemillas, Panadería y Repostería Fernández y Marifer Cakes.

De igual forma, tuvo el aval de la Federación Dominicana de Voleibol, que preside Alexis García, y de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol, que dirige Cristóbal Marte.