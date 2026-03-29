Dominicanos Vásquez y Tatis guían Padres a una blanquear Detroit

Randy Vásquez y dos relevistas combinaron un partido de dos hits, y Fernando Tatis Jr. conectó un sencillo impulsor y su robo de base llevó a otra carrera mientras los San Diego Padres vencían 3-0 a los Detroit Tigers la noche del sábado para evitar una barrida de tres partidos.

Vásquez (1-0) ponchó a ocho y permitió dos hits —un sencillo y un doble de Colt Keith— en seis entradas, con tres bases por bolas. Kyle Hart ponchó a tres en dos entradas perfectas y Mason Miller, que asumió el puesto de cerrador tras la firma de Robert Suárez como agente libre con Atlanta, dio una base por bolas y ponchó a dos en la novena para conseguir el salvamento en su debut de la temporada.

Los Padres llegaron a Jack Flaherty (0-1) en la tercera y quinta entrada, logrando suficiente ofensiva para evitar ser barridos en su serie inaugural por primera vez desde 2018 contra Milwaukee.

San Diego conectó tres sencillos consecutivos con dos outs en la tercera, con un hit de Tatis al derecho que impulsó a Freddy Fermin. Tatis, que fue relegado desde el primer puesto tras los dos primeros partidos al número 2, se llevó la segunda. El segunda base Gleyber Torres no pudo controlar el lanzamiento del receptor Jake Rogers y la bola se fue al jardín central cometiendo un error, permitiendo que Jake Cronenworth anotara.

Flaherty dio tres bases por bolas consecutivas con un out en la quinta entrada y dejó su lugar a Brant Hurter, quien permitió la elección impulsora de Jackson Merrill.

Flaherty permitió tres carreras, dos limpias y cuatro hits en 4 entradas y un tercio, además de conceder cuatro bases por bolas y ponchar a dos.