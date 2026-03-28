Ernie Clement conecta hit decisivo en la undécima entrada y Toronto derrota a los Atléticos 8-7

Ernie Clement conectó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria en la undécima entrada y los Azulejos de Toronto remontaron para vencer a los Atléticos 8-7 el sábado.

Clement ganó con un sencillo al jardín izquierdo con un out ante Luis Medina (0-1), impulsando a Nathan Lukes para la segunda victoria consecutiva de Toronto con walk-off.

El novato de Toronto, Spencer Miles (1-0), lanzó una entrada sin permitir carreras en la undécima entrada para ganar su debut en las Grandes Ligas.

El receptor de los Blue Jays, Alejandro Kirk, conectó un jonrón que empató el partido ante Michael Kelly en la parte baja de la novena, el primer jonrón de la temporada para Toronto.

El sencillo con dos outs de Brent Rooker en la parte alta de la décima dio a los A's una ventaja de 7-6, pero Addison Barger empató con un elevado de sacrificio en la parte baja.

Shea Langeliers conectó el tercer grand slam en su carrera, pero no fue suficiente para los Atléticos, que no lograron mantener una ventaja de 6-2.

Langeliers, que conectó dos jonrones en la derrota inaugural del viernes, se fue de 4-2 con una base por bolas.

Dylan Cease estableció un récord de los Azulejos al ponchar a 12 en su debut con Toronto, incluyendo siete consecutivos en un tramo. Ponchó a Tyler Soderstrom para terminar la tercera antes de ponchar a los bateadores en la cuarta y quinta.

Los Atléticos iban perdiendo 2-1 hasta el sexto antes de lograr una séptima entrada con cinco carreras.

El zurdo Mason Fluharty abrió la entrada pero salió tras recibir un golpe en la pierna derecha por sencillos consecutivos dentro del cuadro.

El zurdo Brendon Little entró y ponchó al bateador emergente Andy Ibañez, pero ambos corredores avanzaron con un doble robo antes de que Denzel Clarke empatara con un sencillo dentro del cuadro.

Nick Kurtz recibió base por bolas para llenar las bases y Langeliers sacó a Little con un batazo de 420 pies al centro.

Vladimir Guerrero Jr. conectó un sencillo productor en la séptima y Toronto redujo la diferencia a una carrera en la octava con hits impulsores de Jesús Sánchez y Andrés Giménez.