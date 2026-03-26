Los Mets noquean a Skenes en la primera entrada y derrotan a los Piratas 11-7

Brett Baty conectó un triple con las bases llenas y los Mets de Nueva York sacaron a Paul Skenes del juego en la primera entrada de su peor apertura en las Grandes Ligas, al vencer a los Piratas de Pittsburgh 11-7 el jueves en su primer partido de la temporada en el Citi Field.

Carson Benge conectó un jonrón en su primer juego como profesional, volviendo a conectar con Francisco Álvarez en la parte baja de una alineación renovada, y Freddy Peralta (1-0) ganó su debut con los Mets mientras Nueva York mejoraba su récord a 42-23 en el día inaugural ante una multitud de 41,449 personas que llenaron el estadio.

Ese es el mejor récord de cualquier equipo de las Grandes Ligas, a pesar de que los Mets perdieron sus primeros ocho partidos inaugurales entre 1962 y 1969.

Brandon Lowe conectó dos jonrones y su compañero, también recién llegado a los Piratas, Ryan O'Hearn, también bateó un cuadrangular, pero el pitcheo y la defensa de Pittsburgh fueron pésimos en un comienzo decepcionante.

El jardinero central Oneil Cruz cometió errores en jugadas consecutivas en la primera entrada, lo que permitió a los Mets anotar cinco carreras ante un Skenes sorprendentemente ineficaz (0-1), igualando su récord personal. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional del año pasado fue relevado tras conseguir solo dos outs en 37 lanzamientos en la apertura más corta de sus 56 aperturas en las Grandes Ligas.

Con cinco nuevos bateadores en el orden, los Mets tuvieron conteos largos desde el principio y consiguieron ocho bases por bolas, además de realizar dos rondas de bateo en las primeras cinco entradas.

El primer bate, Francisco Lindor, recibió tres bases por bolas y anotó en cada una. Luis Robert Jr. conectó dos sencillos productores de carreras en su debut con los Mets. Benge y Álvarez conectaron jonrones solitarios ante el relevista Justin Lawrence para poner el marcador 11-5 en la sexta entrada.

Los lanzadores de los Piratas otorgaron nueve bases por bolas en total, superando el máximo de la temporada pasada.

Peralta, dos veces All-Star, adquirido de Milwaukee en enero, ponchó a siete y no otorgó bases por bolas en cinco entradas en su tercer partido inaugural consecutivo, todos en la ciudad de Nueva York.

Tobias Myers, obtenido de los Brewers en el mismo intercambio, lanzó tres entradas permitiendo solo una carrera.

Pittsburgh comenzó la temporada como visitante por décimo año consecutivo, en el inicio más temprano de la temporada para ambos equipos.