Luis Liberato es contratado desde la agencia libre por las Águilas Cibaeñas

La gerencia de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas ha formalizado la integración del jardinero Luis Liberato. Más que una simple contratación, la llegada del nativo de La Canela representa una respuesta técnica de alto calibre a las exigencias de la Liga Dominicana de Béisbol.

A sus 30 años, Liberato regresa a su tierra en la plenitud de su carrera. Su perfil no deja lugar a dudas: es un patrullero zurdo que combina velocidad, un guante de élite y un madero que ha ganado respeto tanto en Grandes Ligas como en el exigente béisbol asiático.

"Adquirimos un jugador de impacto inmediato, que no necesita carta de presentación", señaló la gerencia aguilucha. "Luis nos hace mejores en todas las facetas: ofensiva, defensa y corrido de bases. Su atleticismo será un espectáculo para la fanaticada".

El impacto de Liberato se fundamenta en una trayectoria de hierro en la liga invernal y un fogueo internacional reciente que ha elevado su techo competitivo:

Con 10 temporadas y 251 partidos a cuestas, registra 190 hits, 36 dobles y 10 triples. Su capacidad para encontrar los canales es vital en parques amplios.

En la pasada temporada con los Toros del Este, Liberato bateo para promedio de .321, producto de nueve hits en 28 turnos y seis remolques con un OPS de .867 durante en el tramo regular, mientras que en la semifinal, el patrullero promedió .375 con 12 hits en 32 turnos con ocho carreras impulsadas y OPS de .979.

Su reciente paso por la KBO (Corea) con los Hanwha Eagles, donde castigó el pitcheo con un promedio de .313 y 10 cuadrangulares, evidencia una evolución en su disciplina y poder.

Capaz de patrullar las tres posiciones del outfield, su lectura de los elevados y su potente brazo zurdo prometen reducir drásticamente los extrabases de los rivales.

Para la organización aguilucha, la firma de Liberato trasciende las estadísticas. El equipo busca fortalecer su línea central y asegurar un núcleo de jugadores "de todos los días" que soporte la presión de la postemporada.

"Impacta por igual con su presencia en el clubhouse, sumándose a la cultura positiva y ganadora que estamos construyendo", enfatizó el departamento de Operaciones.