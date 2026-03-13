Brayan Bello deja el Clásico para retomar su entrenamiento con Boston

El gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, confirmó que el lanzador Brayan Bello se integró este viernes al campamento de entrenamientos de los Medias Rojas de Boston, lo que prácticamente pone fin a su participación con la selección quisqueyana en el Clásico Mundial de Béisbol.

Cruz explicó que la salida del derecho responde a un tema relacionado con su rutina de lanzamientos de cara a la próxima temporada de Grandes Ligas.

“Él necesitaba hacer otra salida, y ahora mismo, en la condición del equipo y el calendario no iba a ser posible pronto, por lo que entendimos que lo mejor fue que él vuelva a los entrenamientos y así puede cumplir con su rutina de lanzamientos, porque también hay que recordar que debe prepararse para una temporada que está a punto de iniciar”, expresó Cruz.

El gerente dominicano indicó que Bello sí se reintegrará al equipo para la semifinal del domingo, aunque dejó claro que no estará disponible para lanzar.

“Realmente es muy cuesta arriba que pueda volver a lanzar con nosotros. Porque como tira este sábado, necesita varios días de descanso y las reglas del Clásico prohíben que lance si ya lo hizo recientemente”, añadió.

Bello formaba parte de la rotación abridora del conjunto dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol y tuvo una destacada presentación en su única apertura.

El derecho trabajó cinco entradas en las que permitió apenas una carrera y ponchó a siete bateadores frente a Israel, actuación clave en el partido que aseguró la clasificación de República Dominicana a los cuartos de final.

Cruz también confirmó que el equipo no realizará ningún movimiento para sustituir a Bello en el roster.

Además, reiteró que los lanzadores Luis Castillo y Framber Valdez, quienes habían sido mencionados como posibles refuerzos para una fase posterior del torneo, finalmente no se integrarán al conjunto dominicano.

En el caso de Valdez, el zurdo firmó con los Tigres de Detroit de manera tardía en la agencia libre, por lo que necesita concentrarse en su preparación con su nuevo equipo.

Mientras que Castillo se reportó más tarde de lo previsto a los entrenamientos de los Marineros de Seattle.