¿Cómo va Texas?

Los Texas Rangers pertenecen al grupo de la División Oeste de la Liga Americana y han ganado una sola corona en sus 61 años de historia. Sucedió en 2023 y el manager fue Bruce Bochy, su cuarto título de por vida, pues había logrado otros tres con los Gigantes de San Francisco.

Este club resulta interesante pues en tanto tiempo de existencia no ha logrado la famosa tradición ganadora. Por eso han ganado tan poco.

Se fue Bruce Bochy el año pasado, y ahora entra Skip Schumaker, de 46 años de edad y con experiencia de haber sido manager de Miami en un par de ocasiones. Eso sucedió en 2023 cuando tuvo marca de 84-78 y quedó en tercer lugar de su división, y al año siguiente tuvo 62-100. Para el 2025 no consiguió trabajo.

Veamos detalles generales de este club:

CATCHER: Una figura que ha estado muy a la vista en los últimos tiempos apunta que será el receptor titular, Kyle Higashioka, quien ha jugado para los Yanquis y San Diego en los últimos tiempos. Deberá ser un trabajo compartido con Danny Jansen.

INFIELDERS: La primera base es Jake Burger, quien puede conectar jonrones de vez en cuando, y también está allí Joc Pederson, también jardinero. En segunda Josh Smith, en tercera Josh Jung y en el short el más caro del club, Corey Seager.

JARDINEROS: Proyectan a Wayatt Langford para el left field, a Brandon Nimmo para el central o el bosque derecho, y Evan Carter para uno de los dos puestos. Para designado usarán cualquiera de un nutrido grupo. Nimmo llegó a Texas en un cambio por el segunda base Marcos Semien, en un movimiento sorpresivo.

ROTACIÓN: El veterano Jacob deGrom será nuevamente el estelar, y viene de una campaña en que tuvo salud y 30 apariciones, buen récord de 12-8 y 2.97. Luego están McKenzie Gore, adquirido de los Nacionales de Washington, Jack Leiter y otros tantos. Robert García, californiano, recibirá el chance de ser el cerrador, y allí estará también el boricua Alexis Díaz, hermano de Edwin Díaz.

LOS DOMINICANOS: Ezequiel Durán es la principal figura dominicana del equipo, y será utilizado como utility, lo mismo que sucedió aquí con las Águilas. Puede jugar en el cuadro y los jardines, sin problemas.

LOS RICOS: En el pasado, Texas tenía muchos peloteros de grandes contratos. Ahora solo figuran el short Seager, que tiene pacto de 10 años por US$325 millones (2022-31). El año pasado sus números fueron de .271, 21 jonrones y 50 empujadas en 380 turnos, pues estuvo un tiempo lesionado. El otro es deGrom, con pacto de 5 años por US$187 millones (2023-27).

PROYECCIONES: En 2015, Texas tuvo marca de 81-81; para el 2026 podrían mejorar algo, pero no mucho. Las cosas no pintan bien por allí, aunque pudieran terminar por encima de .500 otra vez, si deGrom no tiene problemas de salud.

NOTAS ESPECIALES

El jardinero Spencer Jones, un triple A de los Yanquis, pegó par de jonrones en partido de exhibición de este jueves. Él jugó brevemente el año pasado, pero todavía el club no se decide a darle una posición. Pienso que pudieran dejarlo en roster de 40 y jugarlo de vez en cuando para descansar a los demás, mientras va tomando su ambiente. Además, el jardinero central Trent Grisham ha sido firmado solo por un año.

Algunos preguntan cuántos eventos del Clásico Mundial ha jugado Juan Soto con Dominicana y la respuesta es solamente uno, el 2023. ¿Y qué hizo Soto en esa oportunidad? En 15 turnos pegó 6 hits, 2 jonrones, promedio en .400 con 5 extrabases. No pudo celebrar porque Dominicana tuvo resultado negativo, 2 ganados y 2 perdidos, y no pudo pasar a la siguiente fase perdiendo de Puerto Rico y Venezuela. El “trabuco” dominicano fue dirigido por Rodney Linares.

Max Scherzer, el veterano lanzador de 43 años, firmó con Toronto nuevamente por un monto pequeño de US$3 millones. Él lanzó para ellos el año pasado por US$15 millones, tuvo 17 aperturas y récord de 5-5 y efectividad de 5.19. Dicen que pueden llegar a 10 millones con incentivos, pero uno se pregunta: ¿para qué continuar? Él tiene 3,489 ponches y 3 premios Cy Young, un nicho seguro en Cooperstown. Parece que el hombre no quiere estar aburrido en su casa y continúa en la lomita.

Los fanáticos locales están inquietos al ver tantos nombres de peloteros que se integran a la selección dominicana para los partidos de Detroit y la selección. Uno de ellos me dijo que no verían bien si esos jugadores (los que juegan en México y Asia) van a jugar aquí, lo cual no conciben. “Hemos comprado boletos muy caros para ir a ver jugadores de Lidom. Eso no puede ser”, me dijo uno de ellos. El tema es que esto es temporada de entrenamientos y los estelares por lo regular no permanecen los 9 innings. Y parece que no vienen todos los del equipo, aunque eso no se ha informado.