EL ESCOGIDO CIERRA UN INVIERNO POSITIVO

Una vez un equipo encuentra la fórmula del éxito, lo lógico es mantenerse fiel a ella.

Esa parece ser la línea que seguirán los Leones del Escogido de cara a la próxima temporada, con una estrategia clara de aprovechar nuevamente la agencia libre como una de sus principales herramientas para pelear por un nuevo campeonato.

Desde que se implementó la agencia libre en Lidom, los Leones han sido uno de los equipos que mejor ha sabido sacarle provecho a ese mecanismo, incorporando piezas claves provenientes de otras franquicias.

Nombres como Junior Lake, Sócrates Brito y Phillips Valdez figuran entre las adquisiciones más exitosas, con sresultados más que gratificantes.

Ese grupo, junto a otros, ha sido determinante en la obtención de los dos campeonatos consecutivos del conjunto rojo, siendo piezas imprescindibles en los mismos.

Bajo esa óptica, el presidente del equipo, Eduardo Najri, aseguró que el club se mantendrá en esa misma dirección durante la temporada muerta, cuya agencia libre se abre oficialmente el próximo 15 de marzo.

“Nosotros hemos sacado mucho provecho de la agencia libre y este año no será la excepción. Ya empezamos muy bien porque pudimos retener a varios jugadores de ese núcleo clave y la idea es ser agresivos en esta agencia libre y buscar los jugadores que nos hagan falta”, expresó Najri en una entrevista al Listín Diario.

El ejecutivo, que se encamina a su tercer y último año al frente de la presidencia escarlata, explicó que una de las prioridades principales será fortalecer el cuerpo de lanzadores.

“Sabemos que esta es una liga de pitcheo y vamos a tratar de reforzarnos en esa parte, y en todo lo que sea necesario para poder retener esos dos campeonatos que hemos conseguido”, sostuvo.

Najri también resaltó la importancia de preservar el núcleo actual del equipo, conformado por jugadores que ya saben lo que es ganar juntos y que, según entiende, todavía están en capacidad de mantener un alto nivel de estelaridad.

Peloteros como Erik González, Lake, Brito, Héctor Rodríguez y Yamaico Navarro, entre otros, suponen un grupo que debe rendir la temporada próxima.

“Ellos ya saben jugar juntos, ya ganaron y repitieron. Es un núcleo que nos da el privilegio de saber que desde el día uno podemos contar con esos jugadores y pujar por otro campeonato”, afirmó.

Ganancia económica?

El presidente escarlata también se refirió al aspecto económico de la temporada, aclarando que ganar el campeonato no necesariamente implica grandes beneficios financieros.

“Nosotros cerraremos nuestros libros el 30 de marzo y quizá no ganamos la gran cosa, pero tenemos el campeonato, que es lo que nos interesa”, explicó.

Añadió que los equipos reciben la mayoría de sus ingresos al inicio de la campaña y que avanzar a instancias finales como el Round Robin, la final o la Serie del Caribe suele representar inversiones adicionales.

Apoyo a un nuevo estadio

Najri valoró de manera positiva la recomendación de la comisión consultiva para la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el país.

Indicó que el Escogido, como equipo protagonista que juega en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, participó ofreciendo ideas, coincidiendo en la necesidad de una instalación moderna.

“Evidentemente necesitamos un estadio nuevo. El público lo necesita, la liga se lo merece y, además, si queremos albergar juegos de Grandes Ligas o una pata del Clásico Mundial, se requiere un estadio de un nivel superior”, señaló.