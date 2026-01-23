La final de Lidom regresa al "Corral" de los Toros

La serie final de Lidom 2025-26 ha devuelto el protagonismo al estadio Francisco A. Micheli, hogar de los Toros del Este, donde la pasión del béisbol se vive con intensidad en cada partido, y esta instancia, contra los Leones del Escogido no es la excepción.

Aunque el conjunto romanense ha defendido su casa con entrega, la final arrancó cuesta arriba, con los escarlatas dominando la serie 2-0.

Desde su inauguración, el parque ha sido escenario de finales, partidos memorables, presentaciones artísticas y de otros deportes, así como eventos internacionales.

A continuación, datos del estadio Francisco A. Michel

1 - fecha de inauguración

El estadio Francisco A. Micheli fue inaugurado con el nombre de Estadio Romana en 1979 por el presidente Antonio Guzmán. El estadio debe su nombre al Licenciado Francisco Micheli.

Fue construido por la Gulf and Western American Corporation como una contribución al desarrollo deportivo de la ciudad de La Romana y del país.

2 - El único estadio privado de lidom

El Francisco A. Micheli tiene la particularidad de ser el único estadio privado de LIDOM. Pertenece a la Central Romana Corporation, empresa que también es propietaria de los Toros del Este, lo que le permite una administración directa y un mantenimiento constante de sus instalaciones.

Esta condición ha facilitado mejoras continuas en áreas como club house, terreno de juego, iluminación y zonas de servicio al público.

3 - capacidad

El estadio cuenta con una capacidad aproximada para más de 8,838 fanáticos, distribuidos en gradas con buena visibilidad desde cualquier ángulo.

4 - dimensiones del terreno

En cuanto a sus dimensiones, el Micheli presenta 330 pies por los jardines de las esquinas y 390 pies por el jardín central, características que influyen a que sea denominado un “estadio para lanzadores”.

5 - oferta gastronómica

Durante la serie final, uno de los grandes atractivos es la oferta de comidas. Entre lo más solicitado por los fanáticos está el pica pollo, que se vende desde 500 pesos por servicio. También destacan las hamburguesas, con precios desde 300 pesos en adelante, así como los servicios de alitas fritas, disponibles desde 500 pesos.

Las pizzas, otro clásico del estadio, se comercializan desde 500 pesos en adelante, además de nachos, refrescos, cervezas y otros productos que completan la experiencia del fanático.

6 - el estadio más visitado por turistas en lidom

El estadio hogar de los Toros también se distingue por ser uno de los parques más visitados por turistas dentro de LIDOM, gracias a su ubicación estratégica en La Romana y su cercanía con importantes polos turísticos como Casa de Campo, Bayahíbe y Punta Cana.

Esta condición permite que visitantes extranjeros incluyan juegos de béisbol profesional como parte de su experiencia en el país.

Durante las series finales y partidos de alto impacto, es común observar una notable presencia de turistas en las gradas, muchos de ellos atraídos por el ambiente caribeño del béisbol dominicano y la facilidad de acceso desde los principales complejos hoteleros del Este.

7 - daños por el huracán georges

En septiembre de 1998, el parque sufrió severos daños a causa del huracán Georges, uno de los fenómenos atmosféricos más devastadores que ha impactado al país.

Como consecuencia de estos daños estructurales, los Toros del Este no pudieron jugar las temporadas 1998-99 y 1999-00,

8 - números retirados

El estadio también rinde homenaje a las grandes figuras que marcaron la historia de la franquicia con la retirada de varios números emblemáticos. Entre los dorsales retirados por los Toros del Este figuran:

• #1 Esteban Germán (2000–2014)

• #3 Domingo Ramos (1991–2000)

• #7 Eddy Garabito (2000–2010)

• #10 Andújar Cedeño (1988–2000)

• #12 Domingo Cedeño (1991–2002)

• #25 Julián Yan (1987–2001)

9 - primer juego y primer hit

El primer juego del béisbol invernal dominicano celebrado en este parque aconteció entre los Tigres del Licey y los paquidermos, el cual fue ganado por los primeros con pizarra de 4-2.

El primer hit disparado en este estadio salió del bate de Rafael Landestoy y el primer jonrón lo produjo Rico Carty, ambos jugando para los bengaleses. El batazo de Carty fue contra el lanzador Randy Martz.

10 - costo

El estadio Francisco A. Micheli se construyó con un costo de 3,200,500 pesos. La obra inició en el 1977 y culminó en el 1979.