Miranda brilla desde el box y las Águilas continúan en la pelea por la clasificación

El mexicano Juan Carlos Miranda tuvo una salida de calidad y las Águilas Cibaeñas se impusieron 5-4 a los Gigantes del Cibao, en partido del Round Robin celebrado la noche del jueves en el Estadio Cibao.

Miranda trabajó seis sólidas entradas de una carrera para guiar a los aguiluchos a su victoria número nueve, con siete derrotas, manteniéndose en una cerrada lucha por la segunda posición del Todos Contra Todos.

Con este resultado, las Águilas dominaron a sus vecinos regionales al ganar los seis partidos disputados entre ambos conjuntos en la serie semifinal.

El triunfo fue para Juan Carlos Miranda (1-0), mientras que la derrota recayó sobre Cristopher Molina (0-1). Matt Foster se acreditó el salvamento (1) en su debut.

Miranda abrió por las Águilas y respondió con una actuación de calidad, lanzando 6.0 entradas de una carrera, permitiendo apenas dos hits, sin otorgar boletos y ponchando a siete de los 20 bateadores que enfrentó.

El relevo amarillo estuvo a cargo de Junior Fernández en el séptimo episodio, Richard Rodríguez en el octavo y Matt Foster en el noveno.

Por los visitantes inició el mocano Cristopher Molina, quien lanzó 1.2 entradas, enfrentó a 11 bateadores y permitió cuatro hits y cuatro carreras, con una base por bolas y un ponche.

El relevo de los Gigantes desfiló con Blake Weiman (2), Frank Garcés (4), Wellington Díaz (5), Adisyn Coffey (6) y Tayron Guerrero (8).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por Cristhian Adames y Rodolfo Amador, quienes conectaron doble y sencillo; Juan Carlos Gamboa y Geraldo Perdomo aportaron dos imparables cada uno, mientras que Steward Berroa y Jerar Encarnación sumaron un hit por cabeza.

Por los Gigantes, Deyvinson De los Santos fue el más destacado al conectar cuadrangular y doble; Diego Hernández disparó jonrón y sencillo; Kelvin Gutiérrez añadió un cuadrangular, y David Bañuelos conectó un hit por terreno de nadie.

Las Águilas abrieron la pizarra en la segunda entrada al combinar un doble de Rodolfo Amador, sencillos de Juan Carlos Gamboa, Steward Berroa y Geraldo Perdomo, una base por bolas a Leody Taveras y errores defensivos de José Sirí y Gustavo Núñez, enviando nueve bateadores al plato.

Diego Hernández conectó cuadrangular en el tercer episodio para acercar a los Gigantes 4-1, siendo

además el primer hit del conjunto visitante luego de siete retirados consecutivos.

En el quinto inning, y tras dos outs, Cristhian Adames disparó doble para romper una racha de nueve

aguiluchos retirados en fila por el relevo vinotinto y anotó con sencillo remolcador del designado

mexicano Rodolfo Amador, ampliando la ventaja amarilla a 5-1.

Los Gigantes fabricaron dos carreras en el séptimo episodio con doble de Deyvinson De los Santos y

jonrón de Kelvin Gutiérrez, y se colocaron a una carrera cuando, abriendo el noveno, De los Santos

volvió a castigar con un cuadrangular.