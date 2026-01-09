Ministro Kelvin Cruz inicia remodelación de estadio en Baní con una inversión de 25 millones

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dio este viernes el primer picazo para dejar iniciada la remodelación del estadio municipal Luis María Herrera, de este municipio.

Cumpliendo las disposiciones del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Deportes invertirá casi 25 millones de pesos en la recuperación del estadio, informó Cruz.

El ministro afirmó que, con esta iniciativa, el Gobierno dominicano, presidido por Luis Abinader, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y la creación de espacios seguros y dignos para el desarrollo de la juventud.

“Nuestra gestión no se detiene y continúa transformando las comunidades en toda la República Dominicana mediante la construcción, remozamiento y entrega de infraestructuras deportivas que dignifican los espacios públicos y generan oportunidades de desarrollo y bienestar para la población”, expresó Cruz.

Apuntó que, una vez entregadas, estas instalaciones contribuyen de manera significativa al fortalecimiento de la cohesión social y al desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes, quienes contarán con áreas adecuadas para la práctica deportiva y la recreación sana.

“Solo les pedimos a los dirigentes deportivos, a los propios atletas de todas las edades y a los comunitarios que cuiden esta obra con mucho celo para que puedan disfrutarla por muchos años”, añadió.

Cruz presidió la actividad acompañado de Vitelio Mejía, presidente de Lidom; Luisin Mejía, de Centro Caribe Sport; José Monegro, presidente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe; la diputada Carmen Leyba; la gobernadora Yadira Báez; y el alcalde municipal Santos Ramírez.

También estuvieron presentes Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano que nos representará en el Clásico Mundial de Béisbol; Juan Núñez, presidente de FEDOM, entre otras figuras, incluidos expeloteros de Grandes Ligas que ofrecieron una clínica a niños y jóvenes de diferentes ligas de béisbol de esta comunidad.

*Áreas a trabajar*

El rescate del estadio incluye trabajos en la totalidad de las áreas, incluyendo el terreno de juego, que contempla el movimiento de tierra, grama y arena limosa.

También se reparará el backstop, así como el remozamiento y cercado de las graderías, la reparación de dugouts, el reacondicionamiento de baños mixtos y la reconstrucción del sistema de riego.

Por último, la obra será impactada en su sistema de drenaje, se construirán cámaras sépticas y filtrantes, se cambiará todo el sistema eléctrico y el estadio será pintado en su totalidad.