Luis Liberato se marcha de los Toros

A los Toros les faltará una pieza fundamental del rompecabezas: Luis Liberato ya no estará.

El jardinero de La Romana vio concluida su temporada de la LIDOM la noche del lunes luego de la victoria de los taurinos sobre los Leones 3-1.

Liberato será sustituido por Ruddy Martin, mientras tanto, en lo que el equipo contrata a otro pelotero de las ligas del Caribe.

Esa información fue confirmada por su gerente, Jesús Mejía, en una conversación en exclusiva con el Listín Diario.

“Su último juego fue ayer. Mientras tanto jugara Ruddy Martín en los jardines, estamos moviéndonos con jugadores de otras ligas del caribe pero estas tienen draft, así que debemos esperar”, declaró Mejía al Listín.

El ejecutivo explicó que, desde antes de la detención, el equipo de operaciones ha estado en contactos con algunos agentes para cubrirlo.

Liberato bateó en la regular para .321, conectó un cuadrangular, impulsó seis y tuvo un OPS de 867. En las semifinales, .375, con dos dobles y ocho remolcadas.