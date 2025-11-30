Hit de Gilberto Celestino deja a los Gigantes en el terreno

Gilberto Celestino se vistió de héroe conectando el hit de oro para que los Toros del Este, en un gran regreso, vencieran con pizarra 5-4, dejando a los Gigantes del Cibao tendidos en el terreno en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

En el noveno inning, y con un out, Eloy Jiménez conectó jonrón solitario para acerca el marcador 4-3 y en la misma entrada, con las bases llenas, llegó la del empate 4-4, gracias a un error en tiro del receptor a la intermedia tratando de sorprender al corredor, permitiendo que anotara el corredor emergente Ismael Alcántara con el empate. Luego, Gilberto Celestino remolcó desde segunda la carrera del triunfo con un hit al center field para coronar un rally de tres vueltas en el noveno.

Ahora, los Toros (15-15) regresan a jugar para .500, siguen sin perder tres juegos seguidos en toda la temporada y se mantienen en la segunda posición del standing con dos juegos de ventaja, mientras los Gigantes (12-17) bajan al sótano.

La victoria fue para el relevista naranja Joe Corbett (3-0, 1.13), ponchando los tes que enfrentó en la novena entrada, mientras el revés fue para el relevista Anderson Pilar (1-1, 2.92) tras permitir tres vueltas en dos tercio de entrada.

Los brazos taurinos poncharon un total de 12 bateadores, la vigésima segunda vez que lo hacen en la temporada.