Sepultarán este miércoles los restos de Tomás Cabrera en el Cementerio de la Máximo Gómez

“Señor estaba planeando mi semana, pero recordé que me va mejor cuando te cedo mi control…Así que haz tu voluntad”, escribió en la mañana de ayer el cronista deportivo Tomás Julián Cabrera en su cuenta de X, horas antes de sufrir un Accidente Cerebrovascular (ACV) que pasadas las ocho de la noche le puso fin a su vida terrenal.

Tomás Julián, quien se definía como un “hombre de fe” que solía iniciar el día en su cuenta con esperanzadores mensajes del Nuevo Testamento (“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”) cumplió 51 años el ocho de octubre pasado.

Sus restos mortales están siendo velados este martes desde las once de la mañana en la Funeraria Savica, de la Avenida Pasteur. El cortejo fúnebre partirá a las 10:30 de la mañana del miércoles para sepultarlo media horas después en el Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez.

Era hijo de Mercedes Cohen y del periodista puertoplateño Julián Cabrera (f), de quien heredó su fascinación por el deporte y los medios de comunicación electrónicos.

En un primer matrimonio procreo a Sarah y Fernanda. Brianny, de 18 años, es hija de la doctora Yadira Pujols, su pareja hasta ayer.

Mercadólogo de profesión, pero su afición y grandes conocimientos del béisbol, baloncesto y fútbol, principalmente, pudieron más y se terminó inclinando por la crónica deportiva.

Sus primeros pasos en la misma los dio de la mano de su primo y casi hermano Edwin Cohen, quien en 1995 lo incluyó en el programa radial “Primicias desde el Play”, que éste realizaba desde el Estadio Quisqueya durante la temporada de béisbol profesional otoño-invernal.

Tras aprobarcon altas calificaciones esa primera prueba, Edwin le invitó a que también le acompañara en las transmisiones de Grandes Ligas y NBA que para la época se transmitía Telecable Nacional.

“Por ahí mismo él siguió e hizo carrera como cronista deportivo”, recordó Cohen, quien luego se radicó en Puerto Rico y, posteriormente, en Arizona, Estados Unidos.

“Yo no puedo creer que se haya ido con 51 años. No lo puedo creer”, manifestó apenado por la vía telefónica.

Tomás Julián formaba parte del staff de transmisión de "Tizón Deportivo", que trasmite los juegos de Grandes Ligas por Teleantillas. También en las transmisiones del baloncesto de la NBA.

Formó parte del programa radial “Alberto Rodríguez en los Deportes” y en la actualidad trabajaba para el programa Pio Deportes. Fue miembro de las cadenas radiales de los Leones del Escogido y los Toros del Este.

Asimismo, era Editor Deportivo de Noticias Megavisión, que se difunde por canal 2, en la emisiones de la una de la tarde y nueve de la noche.

También era parte del espacio radial "El Compinche de la Mañana", los sábados en la mañana, junto a Ramón Cuello y Rolando Guante.

“La familia de Pío Deportes lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro querido amigo y colaborador Tomás Julián Cabrera. Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, tuiteó el doctor José Pío Santana, productor.

Tomás Julián sufrió el ACV y recibió las primeras atenciones en el Hospital Padre Billini y luego fue trasladado al Centro Médico Caribe, donde expiró.

Una notable cantidad de comunicadores y gente del deporte ha desfilado por la funeraria para darle el pésame a la familia, entre ellos Rolando Guante, José Pio Santana, José Luis Mendoza, Dimaggio Abreu, Miguel Tavárez, Ildefonso Ureña y Marcos Sánchez.

Igualmente, su colega y amigo Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI): el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional y presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), así como “El Caballito” Emilio Valdez.