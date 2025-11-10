Fallece el cronista deportiva Tomás Julián Cabrera

El cronista deportivo Tomás Julián Cabrera falleció a prima noche del martes en el Centro Médico Caribe luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). Era hijo del periodista puertoplateño Julián Cabrera.

Tomás Julián formaba parte del staff Tizón Deportivo, que trasmite los juegos de Grandes Ligas por Teleantillas, incluyendo la Serie Mundial.

También en las transmisiones del baloncesto de la NBA.

Formó parte del programa radial “Alberto Rodríguez en los Deportes”, que se difunde al mediodia por la emisora Hit 92.

"Descanse en paz @tomasjcabrera, un verdadero honor haberle tratado, conocido, haber compartido cabina y coincidir en tantas cosas. Buen padre, buen hijo, buen compañero de labor. ¡Que triste que te vas con tanta vida por delante!", escribió en su cuenta de X el destacado comunicador José Luis Mendoza. Además de su destacada labor como cronista, Cabrera era mercadólogo de profesión y padre de tres hijas: Brianny, Sarah y Fernanda. Por el momento sus familiares no han dado a conocer la funeraria y hora donde serán velados sus restos.